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Белоруски сняли эмоциональное видео на тему силы и дальнейшего раскаяния (видео)
Источник материала: Onliner
Группа женщин в белых одеждах и берцах идет по лесу. Некоторые приезжают на микроавтобусах с затонированными стеклами. Потом толпа расступается, и в центре появляется человек в черной балаклаве, перед ним ставят лопату. Видео снято под композицию Rana Rana певицы
«Тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин вдохновили нас на это видео. Мы наблюдали, переживали и поддерживали их как могли. А потом осознали, что можем сделать кое-что еще — рассказать о них всему миру», — говорят авторы видео. Режиссер Мария Михальчук подчеркнула в комментарии Onliner, что видео носит исключительно мирный характер и развивает одну идею: давайте выбросим все элементы насилия в яму.
В клипе приняла участие Александра Герасименя, Юлиана Михневич и просто неравнодушные люди.
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Группа женщин в белых одеждах и берцах идет по лесу. Некоторые приезжают на микроавтобусах с затонированными стеклами. Потом толпа расступается, и в центре...
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