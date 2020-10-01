Белоруски сняли эмоциональное видео на тему силы и дальнейшего раскаяния (видео)

Источник материала: Onliner

Группа женщин в белых одеждах и берцах идет по лесу. Некоторые приезжают на микроавтобусах с затонированными стеклами. Потом толпа расступается, и в центре появляется человек в черной балаклаве, перед ним ставят лопату. Видео снято под композицию Rana Rana певицы Shuma .

«Тысячи сильных, смелых и любящих белорусских женщин вдохновили нас на это видео. Мы наблюдали, переживали и поддерживали их как могли. А потом осознали, что можем сделать кое-что еще — рассказать о них всему миру», — говорят авторы видео. Режиссер Мария Михальчук подчеркнула в комментарии Onliner, что видео носит исключительно мирный характер и развивает одну идею: давайте выбросим все элементы насилия в яму.

В клипе приняла участие Александра Герасименя, Юлиана Михневич и просто неравнодушные люди.