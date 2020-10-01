В Ветковском районе Mazda столкнулась с трактором и перевернулась. Пассажир легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе столкнулись трактор и Mazda. В результате погиб 80-летний пассажир легковушки. Подробности трагедии сообщили в ГАИ.





ДТП произошло днем 30 сентября. Водитель Mazda ехала со стороны Ветки в направлении агрогородка Светиловичи. В какой-то момент решила обогнать попутно ехавший трактор с прицепом, но во время маневра, по предварительным данным, женщина отвлеклась и врезалась в прицеп.





В результате столкновения легковушка перевернулась, а пассажира, который находился на заднем сидении, выбросило на дорогу — он погиб. Травмы получила и водитель Mazda.