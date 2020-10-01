Хирург комментирует девять популярных мифов о здоровье сосудов

Источник материала: Tut.by

Мифы, стереотипы и ложные страхи относительно здоровья сосудов у пациентов встречаются часто. Самые распространенные из них прокомментировал кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии ВГМУ Александр Павлов.

Александр Павловсосудистый хирург, флеболог Центра семейного здоровья «Бина» (Витебск) и «Блоссом клиник» (Минск), ведет блог в Instagram сосудистый хирург, флеболог Центра семейного здоровья «Бина» (Витебск) и «Блоссом клиник» (Минск), ведет блог в

Миф № 1. «Если болят ноги, надо обязательно сделать УЗИ сосудов» На приеме у сосудистого хирурга пациенты часто жалуются на боли в ногах и по традиции винят в ней сосуды — но нередко на деле оказывается, что боль в ногах либо неврологическая (из-за радикулопатии, люмбалгии), либо связана с суставами и плоскостопием. Не любая боль в ногах должна быть поводом записаться к сосудистому хирургу. И УЗИ сосудов — не первостепенной важности обследование в такой ситуации. Не надо «назначать» его себе самостоятельно, пусть лучше прежде вас осмотрит врач и при необходимости посоветует дообследование. Нередко пациент приходит на прием с запросом «сделайте мне УЗИ сосудов нижних конечностей», а на деле ему показан снимок коленных суставов или даже курс массажа.

Миф № 2. «Синяки на ногах и по телу — верный признак проблем с сосудами» Во-первых, не все то, что в обиходе воспринимается как синяк, на самом деле им является: если речь идет о нижних конечностях, то это может быть, например, скопление расширенных капилляров, вен или пигментные пятна. Во-вторых, если речь действительно о синяках, кровоподтеках, то зачастую это вопрос не заболевания сосудов, а пониженной свертываемости крови. В такой ситуации показана оценка некоторых показателей крови: количества тромбоцитов и их активности, коагулограммы — анализа показателей свертывающей системы, ряда биохимических показателей, в частности показателей функции печени. Также понадобится анализ препаратов, которые пациент уже принимает: они могут влиять на свертываемость. Наконец, синяки не всегда означают структурные изменения в сосудах и более уместной может оказаться консультация не сосудистого хирурга, а гематолога.

Миф № 3. «При атеросклерозе можно не бросать курить, достаточно уменьшить число сигарет» Пациентам с атеросклеротическими поражениями любых сосудов рекомендуется категорический отказ от курения, потому что это один из главных факторов риска прогрессирования атеросклероза. Некоторые пациенты считают, что достаточно курить меньше: мол, если раньше курил две пачки, а сейчас одну, то вдвое снизил для себя риск. Это не так. Одна, две, три сигареты в день не меняют характер риска — пациент все равно относится к группе курящих, и с каждой сигаретой в организм поступает никотин (который ведет к спазму сосудов) и большое количество токсинов (вызывающих повреждение эндотелиальных клеток). Снижение объема курения на ситуацию сильно не повлияет, зато полный отказ уже через шесть недель даст существенное снижение связанных рисков.

Миф № 4. «Бляшки, сужающие сосуд на 20−30%, опасны» Это не столько миф, сколько необоснованный страх. Сейчас УЗИ более доступно, порой его выполняют без показаний и чисто технически могут найти стеноз (сужение сосудов) в 20−40% без клинических проявлений. Узнав об этом, пациент решает: «Если есть атеросклеротическая бляшка, надо лечить». Но при сужении просвета менее чем на 70% характер кровотока не меняется. Хирургическая коррекция будет необоснованной и нецелесообразной. Что можно предпринять в такой ситуации? Оценить факторы риска развития и прогрессирования атеросклероза и постараться их снизить: контролировать уровень холестерина, при необходимости принимать влияющие на него препараты и отказаться от курения.

Миф № 5. «Любые бляшки в брахиоцефальных сосудах требуют операции» Брахиоцефальные сосуды — это артерии и вены, которые обеспечивают кровоснабжение головного мозга и верхних конечностей. Бляшки в артериях, питающих головной мозг, всегда вызывают больше страхов у пациентов, поскольку ассоциируются с риском инсульта. Однако риском инсульта сопровождаются и хирургические вмешательства на этих сосудах. Поэтому существуют очень четкие показания к операции: когда она оправдана и когда нет. Если бляшка «симптомная», то есть уже был эпизод нарушения кровообращения головного мозга, она закрывает просвет на 70% и более и есть высокий риск повторных эпизодов — тогда требуется хирургическое вмешательство. Если бляшка, наоборот, «асимптомная», предпочтение отдается медикаментозному лечению: это сочетание препаратов, снижающих холестерин и свертываемость крови.

Миф № 6. «Любую аневризму надо оперировать» Еще один распространенный страх! Все слышали, что такое аневризма, знают, что она способна разорваться. Но так происходит не со всякой аневризмой. Как обычно, логика лечения сводится к оценке рисков. Для аневризмы критическим показателем является ее диаметр, который определяет напряжение сосудистой стенки. При достижении определенного диаметра, когда риск разрыва превышает риск операции, вмешательство будет показано обязательно. У пациентов с аневризмой встречается два варианта страхов: одни необоснованно боятся разрыва аневризмы, а другие панически боятся не перенести операцию. В таких случаях необходимо обсудить все варианты со специалистом, имеющим опыт лечения данной тяжелой патологии.

Миф № 7. «Пожилым операции на сосудах не делают» Сам по себе возраст не является противопоказанием ни для какой операции. Даже то, каким образом она будет проводиться (малоинвазивным способом или открытым путем), зависит не от возраста пациента, а от характера поражения сосудов. Что действительно может стать препятствием, так это наличие тяжелой сопутствующей патологии. Присутствовать она может у человека в любом возрасте, в пожилом просто встречается чаще. Но если тяжелой сопутствующей патологии нет, а показания к оперативному лечению есть, не нужно отказываться от операции из-за возраста.

Миф № 8. «Сосуды можно почистить, а раз в год обязательно прокапаться» Самый распространенный миф! Очистить сосуд можно одним единственным способом: выполнить разрез под анестезией и убрать оттуда бляшку. Никаких других вариантов не существует. Дивные рецепты питья лимонного сока, разбавленного уксуса, настоев чеснока и так далее к чистке сосудов отношения не имеют — это не подтвержденные исследованиями домыслы, которые порой могут оказаться даже небезопасными. Есть и такой сложившийся стереотип: будто бы при наличии атеросклероза раз в год надо «прокапаться» определенными препаратами — якобы это хорошо для чистки сосудов. Но все, что делают эти препараты — влияют на качество жизни в краткосрочной перспективе, улучшая коллатеральный кровоток. В долгосрочной, в плане замедления прогрессирования атеросклероза, такие подходы эффекта не дают. Объективно на долгосрочный прогноз влияют только три фактора: активный двигательный режим, отказ от курения и прием лекарственных препаратов (для снижения свертываемости крови и уровня холестерина).

Миф № 9. «Алкоголь в низких дозах снижает риск развития атеросклероза» Во-первых, в исследованиях, показавших связь между употреблением алкоголя в низких дозах и снижением риска развития атеросклероза, есть один нюанс. Доказанность снижения риска есть только для ишемической болезни сердца, а для прочих видов атеросклероза (нижних конечностей, брахиоцефальных сосудов) такого положительного эффекта не выявлено. Во-вторых, доза алкоголя, при которой такой эффект зафиксирован, до 20 г в день (это равно 63 мл водки, или 200 мл 12,5% вина, или 500 мл 5% пива. — Прим. TUT.BY). При дозе от 20 до 80 г положительного эффекта практически нет, а при дозе выше эффект уже отрицательный. По большому счету, все исследования резюмируют, что данная связь — это не целебный эффект алкоголя как таковой, сколько в большей степени влияние образа жизни. Например, алкоголь может быть частью средиземноморской диеты, которая сама по себе благоприятна для липид-транспортной системы. Получается, лечебный эффект дает диета и образ жизни, а спиртное в низких дозах просто ему не мешает. Так что считать алкоголь целебным, и уж тем более обязательным элементом лечения атеросклероза крайне необоснованно.