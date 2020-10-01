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Восходы и закаты - как на большом экране. Вот как выглядит дом с панорамными окнами в Польше
Источник материала: Tut.by
Дом нестандартной формы построили в Польше по проекту студии Kabarowski Misiura Architekci. Как
Эта двухэтажная вилла в Польше имеет четко отделенную горизонтальную часть первого этажа, напоминающую простой цельный пенал, облицованный темным шпоном. Над ним находится надстройка, легкость которой придают идеально гладко оштукатуренные белоснежные боковые фасады и полностью застекленные торцы со стороны улицы и сада — они частично перекрыты стенами с диагональным разрезом, что обеспечивает защиту от резкого света и дополнительно создает впечатление открывающихся ставен.
В здании вытянутой прямоугольной формы, с входом и доступом с запада, большую часть первого этажа занимает гостиная, соединенная с музыкальной комнатой, кухней и столовой — это пространство, способствующее совместному времяпрепровождению и общению с музыкой, открывается большим остеклением на три стороны света.
Высокие раздвижные окна позволяют полностью интегрировать интерьер с окружающей средой — столовую и гостиную можно расширить за счет террас, а стены, выступающие за контур дома, создают уединение и визуально разделяют сад и террасу.
На первом этаже благодаря стеклянным стенам в спальнях и детских комнатах вы можете наблюдать восход и закат, как на панорамном экране.
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Красивый дом с панорамными окнами в Польше.
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