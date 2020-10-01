Восходы и закаты - как на большом экране. Вот как выглядит дом с панорамными окнами в Польше

Источник материала: Tut.by

Дом нестандартной формы построили в Польше по проекту студии Kabarowski Misiura Architekci. Как пишет archinea.pl, из его огромных окон можно наблюдать восход и закат, как на панорамном экране.



Фото: Марцин Грабовецкий

Эта двухэтажная вилла в Польше имеет четко отделенную горизонтальную часть первого этажа, напоминающую простой цельный пенал, облицованный темным шпоном. Над ним находится надстройка, легкость которой придают идеально гладко оштукатуренные белоснежные боковые фасады и полностью застекленные торцы со стороны улицы и сада — они частично перекрыты стенами с диагональным разрезом, что обеспечивает защиту от резкого света и дополнительно создает впечатление открывающихся ставен.









В здании вытянутой прямоугольной формы, с входом и доступом с запада, большую часть первого этажа занимает гостиная, соединенная с музыкальной комнатой, кухней и столовой — это пространство, способствующее совместному времяпрепровождению и общению с музыкой, открывается большим остеклением на три стороны света.





Высокие раздвижные окна позволяют полностью интегрировать интерьер с окружающей средой — столовую и гостиную можно расширить за счет террас, а стены, выступающие за контур дома, создают уединение и визуально разделяют сад и террасу.









На первом этаже благодаря стеклянным стенам в спальнях и детских комнатах вы можете наблюдать восход и закат, как на панорамном экране.