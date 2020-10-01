В Беларуси начался прием заказов на обновленный Audi A4

Источник материала: Tut.by

Представленное весной прошлого года рестайлинговое семейство Audi A4 готово к выходу на белорусский рынок — прием предварительных заказов на обновленные машины уже открыт.





Напомним, что седану и универсалу A4 изменили внешность, снабдили новой светодиодной оптикой (имеется уже «в базе», за доплату доступны матричные фары), а в салоне установили новую мультимедиасистему, дисплей которой был увеличен с 8,3 до 10,1 дюйма и стал сенсорным. Приборы базовых версий по-прежнему аналоговые, но за доплату можно получить «виртуальный кокпит» с 12,3-дюймовым экраном.





Стандартная комплектация A4 включает многофункциональный руль, климат-контроль, датчики света и дождя, аудиосистему с 8 динамиками, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, светодиодную внутрисалонную подсветку, монохромный экран маршрутного компьютера, 3-точечные ремни безопасности и 16-дюймовые колесные диски. На выбор — 12 базовых цветов и широкая линейка колесных дисков, при желании можно выбрать эксклюзивные варианты отделки салона и цвета кузова.





Обновленный A4 в Беларуси будет предлагаться в кузове седан и универсал и с несколькими вариантами бензиновых двигателей 2.0 TFSI мощностью от 150 л. с. до 249 л. с., 7-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом. Все версии дополнены гибридной системой (Mild Hybrid) с 12-вольтовым стартер-генератором.





Особняком в гамме стоит «приподнятый» универсал Allroad с 249-сильным мотором, полным приводом, пластиковым обвесом, увеличенным на 23 мм дорожным просветом и 18-дюймовыми колесами.





Первые экземпляры обновленного A4 появятся в «Audi Центр Минск» уже в начале октября. Стартовая стоимость — 27 740 евро.