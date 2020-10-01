В Бобруйске на переходе Renault сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила пенсионерку на переходе в Бобруйске, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 30 сентября, около 10.30. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Renault Laguna ехал по улице Ульяновской. Поворачивая во двор, он сбил 73-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.