|
В Бобруйске на переходе Renault сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила пенсионерку на переходе в Бобруйске,
Авария произошла 30 сентября, около 10.30. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Renault Laguna ехал по улице Ульяновской. Поворачивая во двор, он сбил 73-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)