|
Токийская фондовая биржа остановила торги на целый день
Источник материала: Партизан
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) из-за сбоя приостановила торги на весь день 1 октября, сообщила Japan Exchange Group (JPX), являющаяся ее владельцем, пишет
Сроки возобновления работы пока не называются. Сбой связан с доставкой рыночной информации, пояснила JPX. Кроме TSE, торги приостановили биржи в Саппоро, Нагое и Фукуоке.
Как пишет Bloomberg, признаков взлома TSE не обнаружила.
Сбой на бирже стал крупнейшим с 2005 года, когда торги остановили на четыре с половиной часа из-за неудачного обновления системы.
Нынешняя приостановка, вероятно, скажется на доверии инвесторов к рыночной системе Японии, отмечает Bloomberg. Их настроения снизятся еще и с учетом того, что другие крупные рынки региона - Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея - ушли на осенние каникулы.
Фондовый рынок Японии - третий в мире после США и Китая. На TSE котируются акции 2 167 компаний, общий ежедневный оборот которых за последний год составил в среднем 22 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange, TSE) из-за сбоя приостановила торги на весь день 1 октября, сообщила Japan Exchange Group (JPX), являющаяся ее владельцем, пишет "Медуза".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)