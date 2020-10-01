Романчук: К концу года у власти останутся только плохие варианты - для продления агонии

"Принимая во внимание углубление политического кризиса, продолжение отторжения белорусскими властями культуры диалога, экономической науки, здравого смысла и должностной ответственности до конца 2020г. прогнозируется ухудшение финансового положения бюджета, а также коммерческих организаций.





Если кризис не разрешится, то уже в конце этого года и на 100% в начале 2021г. у белорусского правительства останутся только плохие варианты действий:





1) активизировать денежный печатный станок с неизбежным ростом инфляционного и девальвационного налога;





2) увеличить объём госкредитов на очень неблагоприятных условиях, в том числе под залог акций белорусских предприятий из категории «фамильное серебро»;





3) сократить зарплаты, социальные пособия/трансферты, инфраструктурные, экологические и др. инвестиции;





4) повысить налоги, штрафы, пени, стоимость государственных услуг, а также объём конфиската и национализиованных активов;





5) повысить цены/тарифы на ЖКУ, транспорт, услуги системы образования, здравоохранения и общественного порядка.

Все эти меры – пожарного порядка не для обеспечения роста экономики, а для смягчения падения, по факту – для продления агонии модели Совок/Госплан. Такова горькая правда осени 2020-го года.





Сегодня нужно готовиться к экономической «зиме». Она может не стать затяжной, суровой и разрушительной только в одном случае – в случае начала широкого, реального диалога общества и власти с одним понятным вопросом на повестке дня – политические реформы как обязательный элемент преодоления кризиса в экономике.





считает Романчук. Нет сомнений, что освобождение политических заключённых, прекращение насилия власти против общества, проведение честных, свободных выборов стали бы центральными факторами успешной экономической политики", —Романчук.











