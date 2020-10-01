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Квест для ОМОНа и коммунальщиков: в одном из минских дворов появился мурал с Левченко

01.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из минских дворов появился мурал с баскетболисткой Еленой Левченко

В одном из дворов Минска появился мурал с лучшей в истории Беларуси баскетболисткой Еленой Левченко, арестованной накануне на 15 суток за свою гражданскую позицию.

Фото публикует @tribuna_by
 
Теги: Минск
 
 
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В одном из минских дворов появился мурал с баскетболисткой Еленой Левченко
 
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