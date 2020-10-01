|
Квест для ОМОНа и коммунальщиков: в одном из минских дворов появился мурал с Левченко
Источник материала: Партизан
В одном из минских дворов появился мурал с баскетболисткой Еленой Левченко
В одном из дворов Минска появился мурал с лучшей в истории Беларуси баскетболисткой Еленой Левченко, арестованной накануне на 15 суток за свою гражданскую позицию.
Фото публикует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из минских дворов появился мурал с баскетболисткой Еленой Левченко
|
Свежие газеты
Архив (Разное)