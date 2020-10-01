Посол: США не наращивают военные силы на границах Беларуси, не пытаются раздуть революцию

















"Интерфаксу". "Уверяю Вас, что обвинения в наращивании военных сил Соединенными Штатами или НАТО на границах Беларуси не соответствуют действительности и являются совершенно безосновательными. Равно как и обвинения в том, что США или какие бы то ни было западные страны или члены НАТО пытаются раздуть в Беларуси "цветную революцию", являются ложными и безосновательными", - заявил Салливан в интервью





Он отметил, что события в Беларуси не являются предметом спора между США и Россией или между Западом и Россией.





"Думаю, что мы наблюдаем мирное выражение воли белорусского народа, возражающего против нечестных выборов и последующего насилия со стороны силовых структур, что представляет из себя серьезные нарушения прав человека. Мы остаемся приверженными невмешательству в суверенитет и территориальную целостность Беларуси и призываем к этому другие страны. Но мы также призываем поддержать стремление белорусского народа свободно выбирать руководителей без вмешательства извне", - сказал Салливан.





По его словам, нынешние события - "это реакция белорусского народа на нечестные выборы и насилие со стороны государства".





"Это не результат подстрекательства со стороны США. И я отдельно сказал своим российским коллегам, что мы не относимся к этому как к столкновению США и России в Беларуси. Мы хотим мирного разрешения ситуации в Беларуси без вмешательства какого бы то ни было стороннего государства", - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.