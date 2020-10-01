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Михаил Гуцериев покинул совет директоров НПФ "Сафмар"
Источник материала: Партизан
Председателем совета директоров НПФ "Сафмар" стал гендиректор ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян, сменив на этом посту Михаила Гуцериева, который возглавлял фонд более трех лет, следует из материалов НПФ.
Гуцериев вышел из состава совета. К тому же совет директоров НПФ покинули заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян и старший вице-президент по экономике и финансам НК "Русснефть" Ольга Прозоровская. Вместо них в совет вошли гендиректор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев и Светлана Сагайдак (некоторое время работала в Промсвязьбанке, а в 2020 году стала руководителем блока развития стратегии группы и проектного управления активами группы "Сафмар").
В составе совета директоров остались глава "М.Видео" Билан Ужахов и генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко.
Таким образом, количественный состав совета директоров сократился с 6 до 5 человек.
"Изменение состава совета директоров НПФ "Сафмар" и сокращение его численного состава связано с оптимизацией структуры корпоративного управления в группе "Сафмар". В новом составе совета директоров интересы акционера представляют менеджеры группы, которые непосредственно занимаются развитием данного актива. В частности, в него вошла Светлана Сагайдак, в этом году присоединившаяся к команде группы "Сафмар" в качестве руководителя блока развития стратегии группы и проектного управления активами", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе группы "Сафмар".
Как ранее "Интерфаксу" сообщали источники на финансовом рынке, "Сафмар финансовые инвестиции" рассматривает возможность продажи своего НПФ "Сафмар". В настоящий момент консультации ведутся в том числе с Промсвязьбанком.
НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар". Фонд является 100%-ной дочерней компанией ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Саида Гуцериева.
Активы фонда по состоянию на конец июня 2020 года составляли 275,3 млрд рублей: обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании - 247 млрд рублей, обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - 7,8 млрд рублей. Число застрахованных лиц было равно 3,8 млн человек, количество участников негосударственного пенсионного обеспечения - 80,7 тыс. человек.
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Председателем совета директоров НПФ "Сафмар" стал гендиректор ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян, сменив на этом посту Михаила Гуцериева, который...
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