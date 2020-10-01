











Гуцериев вышел из состава совета. К тому же совет директоров НПФ покинули заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян и старший вице-президент по экономике и финансам НК "Русснефть" Ольга Прозоровская. Вместо них в совет вошли гендиректор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев и Светлана Сагайдак (некоторое время работала в Промсвязьбанке, а в 2020 году стала руководителем блока развития стратегии группы и проектного управления активами группы "Сафмар").





В составе совета директоров остались глава "М.Видео" Билан Ужахов и генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко.





Таким образом, количественный состав совета директоров сократился с 6 до 5 человек.





"Изменение состава совета директоров НПФ "Сафмар" и сокращение его численного состава связано с оптимизацией структуры корпоративного управления в группе "Сафмар". В новом составе совета директоров интересы акционера представляют менеджеры группы, которые непосредственно занимаются развитием данного актива. В частности, в него вошла Светлана Сагайдак, в этом году присоединившаяся к команде группы "Сафмар" в качестве руководителя блока развития стратегии группы и проектного управления активами", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе группы "Сафмар".





Как ранее "Интерфаксу" сообщали источники на финансовом рынке, "Сафмар финансовые инвестиции" рассматривает возможность продажи своего НПФ "Сафмар". В настоящий момент консультации ведутся в том числе с Промсвязьбанком.





НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар". Фонд является 100%-ной дочерней компанией ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Саида Гуцериева.





Активы фонда по состоянию на конец июня 2020 года составляли 275,3 млрд рублей: обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании - 247 млрд рублей, обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - 7,8 млрд рублей. Число застрахованных лиц было равно 3,8 млн человек, количество участников негосударственного пенсионного обеспечения - 80,7 тыс. человек.