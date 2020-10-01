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Милиция задержала сотрудницу "Народной Воли"
Источник материала: Партизан
Сегодня утром милиция пришла домой к менеджеру по рекламе “Народной Воли” Анастасии Шаркевич.
Сейчас она находится во Фрунзенском РУВД Минска. Пока не известно, что послужило причиной таких действий силовиков. Однако у нее изъяли ноутбук.
До прихода в “Народную Волю” после президентских выборов она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале “Мир”.
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Сегодня утром милиция пришла домой к менеджеру по рекламе “Народной Воли” Анастасии Шаркевич.
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