В Боровлянах задержан преподаватель философии БГУИР

Сотрудники милиции при этом провели осмотр квартиры, забрали телефон и другую технику.





Его мать сообщила правозащитникам, что Вадима отвезли в РУВД Минского района на ул. Скорины. Подозревают якобы в "участии в несанкционированных массовых мероприятиях".





О дате возможного суда пока неизвестно.