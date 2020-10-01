Могилевского активиста предупредили о недопустимости участия его несовершеннолетней дочери в протестных акциях

В Могилеве Сергею Лапутину, бывшему руководителю городского штаба экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, вынесено прокурорское предупреждение за участие в акции протеста несовершеннолетней дочери.





Милиция зафиксировала ее нахождение на акции и направила материалы в комиссию по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома.

1 октября Сергея Лапутина в комиссии ознакомили под роспись с прокурорским предупреждением. В нем говорится, что он подвергает свою дочь опасности на несанкционированных массовых мероприятиях. Его предупредили, что в случае повторного появления ребенка на таких акциях будет ставиться вопрос о социально опасном пребывании дочери в семье и даже об изъятии ее у родителей.

«Мне сказали, что участие моей шестилетней дочери в подобных мероприятиях нежелательно, — отметил Лапутин. — Они не сказали, что это незаконно, а именно нежелательно, но на таких мероприятиях, как считают они, я не могу обеспечить ее безопасность во время задержания».

Па словам собеседника, на его вопрос, означает ли это, что на массовые городские мероприятия тоже желательно не ходить, ему ответили: они согласованы с администрацией и безопасность гарантирует милиция, а на несанкционированных таких гарантий нет.

Как считает Лапутин, прокурорское предупреждение ему вынесли, поскольку власти «ищут слабые места», чтобы остановить его участие в акциях протеста. Он напомнил, что в его отношении составлено три протокола об административных правонарушениях.

«Они видят, что протоколы не останавливают и не пугают меня, поэтому они нашли слабое место, на которое можно надавить: это семья и ребенок», — заявил активист.

Стоит отметить, что корреспондента БелаПАН не пустили на заседание комиссии, заявив ему, что, «он заранее не обращался с таким вопросом». Также в комиссии заявили, что имена членов комиссии появятся в интернете, если на заседании будет присутствовать пресса.