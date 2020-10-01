«Евроторг» планирует разместить облигации на 300 млн долларов

«Евроторг», крупнейшая розничная сеть Беларуси, планирует выпустить облигации на 300 млн долларов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.





Агентство присвоило рейтинг «B (EXP)» запланированному выпуску облигаций ритейлера. Аналитики агентства также подтвердили на уровне «B» рейтинг «Евроторга» и сохранили по нему прогноз «Стабильный».

«Эмитентом облигаций будет выступать Bonitron Designated Activity Company, спецюрлицо, зарегистрированное в Ирландии. Функции данного спецюрлица ограничены выпуском облигаций и предоставлением кредита Евроторгу», — сообщает Fitch.

Комментируя позиции ритейлера, аналитики рейтингового агентства ожидают, что политический кризис в стране не окажет большое влияние на «Евроторг».

«Мы также исходим из того, что политические протесты в Беларуси, начавшиеся в августе 2020 года, не приведут к существенным перебоям в деятельности компании», — говорится в обосновании Fitch к рейтинговому действию.

По прогнозу рейтингового агентства, «Евроторг» продолжит осуществление стратегии расширения розничной сети в Беларуси «без существенных капитальных затрат и будет открывать в первую очередь небольшие магазины на арендованных площадях».

По данным агентства, на «Евроторг» в 2019 году пришлось около 19% всей выручки, которую генерируют в Беларуси продуктовые магазины.

«Это выше, чем суммарная доля рынка пяти ближайших конкурентов. Компания имеет широко известный в стране бренд "Евроопт" и недавно запустила новые форматы дискаунтеров "Хит!" и "Грошик", чтобы бороться с конкуренцией на территориях с высоким проникновением других современных розничных сетей», — поясняет Fitch.

Наряду с сильными рыночными позициями Евроторга аналитики рейтингового агентства обращают внимание и на высокие валютные риски ритейлера.

«Весь его долг номинирован в иностранной валюте, в то время как выручка поступает в белорусских рублях. Кроме того, часть затрат Евроторга (2,7% от выручки в первом полугодии) также подвержена валютному риску, поскольку договоры операционной аренды заключены в основном в твердой валюте», — констатируют аналитики Fitch.