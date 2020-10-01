ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроторг» планирует разместить облигации на 300 млн долларов

01.10.2020 13:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Евроторг», крупнейшая розничная сеть Беларуси, планирует выпустить облигации на 300 млн долларов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Евроторг» планирует разместить облигации на 300 млн долларов

Агентство присвоило рейтинг «B (EXP)» запланированному выпуску облигаций ритейлера. Аналитики агентства также подтвердили на уровне «B» рейтинг «Евроторга» и сохранили по нему прогноз «Стабильный».

«Эмитентом облигаций будет выступать Bonitron Designated Activity Company, спецюрлицо, зарегистрированное в Ирландии. Функции данного спецюрлица ограничены выпуском облигаций и предоставлением кредита Евроторгу», — сообщает Fitch.

Комментируя позиции ритейлера, аналитики рейтингового агентства ожидают, что политический кризис в стране не окажет большое влияние на «Евроторг».

«Мы также исходим из того, что политические протесты в Беларуси, начавшиеся в августе 2020 года, не приведут к существенным перебоям в деятельности компании», — говорится в обосновании Fitch к рейтинговому действию.

По прогнозу рейтингового агентства, «Евроторг» продолжит осуществление стратегии расширения розничной сети в Беларуси «без существенных капитальных затрат и будет открывать в первую очередь небольшие магазины на арендованных площадях».

По данным агентства, на «Евроторг» в 2019 году пришлось около 19% всей выручки, которую генерируют в Беларуси продуктовые магазины.

«Это выше, чем суммарная доля рынка пяти ближайших конкурентов. Компания имеет широко известный в стране бренд "Евроопт" и недавно запустила новые форматы дискаунтеров "Хит!" и "Грошик", чтобы бороться с конкуренцией на территориях с высоким проникновением других современных розничных сетей», — поясняет Fitch.

Наряду с сильными рыночными позициями Евроторга аналитики рейтингового агентства обращают внимание и на высокие валютные риски ритейлера.

«Весь его долг номинирован в иностранной валюте, в то время как выручка поступает в белорусских рублях. Кроме того, часть затрат Евроторга (2,7% от выручки в первом полугодии) также подвержена валютному риску, поскольку договоры операционной аренды заключены в основном в твердой валюте», — констатируют аналитики Fitch.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Евроторг», крупнейшая розничная сеть Беларуси, планирует выпустить облигации на 300 млн долларов, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начался прием заказов на обновленный Audi A4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика