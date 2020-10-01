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Арабский шейх начинает строить в Минске «умный город» за 4 млрд долларов. Рассказываем, что и где
Источник материала: Tut.by
Сегодня Александр Лукашенко встретился с с председателем совета директоров компании Emaar Properties, шейхом Мухаммедом Али аль-Аббаром из ОАЭ. Среди прочего они обсудили строительство в Минске умного города за 4 млрд евро под названием «Северный берег», сообщает газета «
Что пообещал шейх?
По словам Мухаммеда Али аль-Аббара, работа над проектом велась в течение года с момента предыдущего посещения им Минска в ноябре 2019 года.
— Мы планируем построить в городе" умный город". Мы уже активно проектируем. Объем инвестиций, которые мы планируем вложить в этот проект, превышает четыре миллиарда евро, — сказал шейх.
Мохаммед Али Аль-Абар отметил, что он реализует только крупные проекты, рассчитанные на 50−100 тысяч человек. И он намерен сделать проект в Минске лучшим, учитывая свой богатый опыт.
— Мы не говорим о зданиях или инфраструктуре, которые будут построены, но о качестве человеческой жизни, мы хотим, чтобы этот проект затронул семьи, детей, создал для них лучшие условия, способствовал развитию города, улучшению инвестиционного климата. У строителей накоплен самый современный опыт, который они смогут использовать в будущем. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест, — пояснил он.
Шейх также объявил о закладке капсулы в фундамент будущего Национального выставочного центра 2 октября, что станет началом всего проекта North Shore (Северный берег).
— Мы не стремимся зарабатывать деньги, мы смотрим шире: чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы проект в Беларуси стал отражением нашего опыта и искусства, чтобы архитектура, которую мы будем создавать, была приятной для глаз, особенной, привлекательной для публики, — сказал он.
А где это будет и что для этого надо сделать?
Несколько информированных источников еще в прошлом году
Предполагается, что в этом центре будут деловая, развлекательная, туристическая зоны, а также образовательные центры. Можно предположить, что будет там и жилье. Это вполне логично, учитывая сколько жилья строится в том же «Минск-Мире», который тоже позиционируется как многофункциональный деловой комплекс.
Площадь же нового комплекса — до тысячи гектаров. Пока же этот участок принадлежит на праве постоянного пользования птицефабрике имени Крупской.
Отметим, что для реализации такого проекта надо принимать указы президента. Во-первых, нужно будет вносить изменения в Генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых собираются строить «умный город». Во-вторых, для подобных проектов обычно устанавливается другой налоговый режим.
И с этим, судя по всему, проблем не будет. Как
— Поэтому я готов обсудить сегодня все вопросы, которые в связи с этим возникли, и если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их сразу же решить, — добавил Лукашенко.
Отметим, что шейх Мохаммед контролировал создание большого количества транснациональных бизнес-проектов, включая строительство самого высокого здания в мире —
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