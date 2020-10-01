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Арабский шейх начинает строить в Минске «умный город» за 4 млрд долларов. Рассказываем, что и где

01.10.2020 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко встретился с с председателем совета директоров компании Emaar Properties, шейхом Мухаммедом Али аль-Аббаром из ОАЭ. Среди прочего они обсудили строительство в Минске умного города за 4 млрд евро под названием «Северный берег», сообщает газета «Звязда». Рассказываем, что это за проект и где его планируют разместить.


Фото: пресс-служба президента

Что пообещал шейх?

По словам Мухаммеда Али аль-Аббара, работа над проектом велась в течение года с момента предыдущего посещения им Минска в ноябре 2019 года.

— Мы планируем построить в городе" умный город". Мы уже активно проектируем. Объем инвестиций, которые мы планируем вложить в этот проект, превышает четыре миллиарда евро, — сказал шейх.

Мохаммед Али Аль-Абар отметил, что он реализует только крупные проекты, рассчитанные на 50−100 тысяч человек. И он намерен сделать проект в Минске лучшим, учитывая свой богатый опыт.

— Мы не говорим о зданиях или инфраструктуре, которые будут построены, но о качестве человеческой жизни, мы хотим, чтобы этот проект затронул семьи, детей, создал для них лучшие условия, способствовал развитию города, улучшению инвестиционного климата. У строителей накоплен самый современный опыт, который они смогут использовать в будущем. Мы ожидаем, что этот проект добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест, — пояснил он.

Шейх также объявил о закладке капсулы в фундамент будущего Национального выставочного центра 2 октября, что станет началом всего проекта North Shore (Северный берег).

— Мы не стремимся зарабатывать деньги, мы смотрим шире: чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы проект в Беларуси стал отражением нашего опыта и искусства, чтобы архитектура, которую мы будем создавать, была приятной для глаз, особенной, привлекательной для публики, — сказал он.

А где это будет и что для этого надо сделать?

Несколько информированных источников еще в прошлом году рассказали REALTY.TUT.BY, что в качестве основной площадки под такой комплекс рассматривается северный берег Свислочи в районе водохранилища Дрозды. Судя по озвученному сегодня названию проекта — это именно эта земля. Примерные границы участка выглядят так:

Предполагается, что в этом центре будут деловая, развлекательная, туристическая зоны, а также образовательные центры. Можно предположить, что будет там и жилье. Это вполне логично, учитывая сколько жилья строится в том же «Минск-Мире», который тоже позиционируется как многофункциональный деловой комплекс.

Площадь же нового комплекса — до тысячи гектаров. Пока же этот участок принадлежит на праве постоянного пользования птицефабрике имени Крупской.

Отметим, что для реализации такого проекта надо принимать указы президента. Во-первых, нужно будет вносить изменения в Генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых собираются строить «умный город». Во-вторых, для подобных проектов обычно устанавливается другой налоговый режим.

И с этим, судя по всему, проблем не будет. Как сообщает пресс-служба, Александр Лукашенко сказал, что помнит обещание Мухаммеда Али аль-Аббара, что в Беларуси построят самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы.

— Поэтому я готов обсудить сегодня все вопросы, которые в связи с этим возникли, и если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их сразу же решить, — добавил Лукашенко.

Отметим, что шейх Мохаммед контролировал создание большого количества транснациональных бизнес-проектов, включая строительство самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа. Мохаммеду принадлежат два многопрофильных конгломерата — Dubai World и Dubai Holding, которые занимаются строительством, финансами, туризмом, телекомом, перевозками, логистикой.

 
Теги: Минск
 
 
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