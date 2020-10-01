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Белорусская РСЗО «Шквал» прошла стрельбовые испытания

01.10.2020 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На полигоне «Осиповичский» прошли стрельбовые испытания опытного образца боевой машины РСЗО «Шквал». Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь.


Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ

Опытный образец боевой машины реактивной системы залпового огня калибра 122-мм «Шквал», созданный ОАО «ВОЛАТАВТО», в конце сентября успешно прошел стрельбовые испытания на полигоне «Осиповичский». В ходе стрельбовых испытаний были проведены проверки всех систем боевой машины и подтверждены заданные характеристики.

Боевая машина реактивной системы залпового огня калибра 122-мм «Шквал» оснащена направляющими трубами отечественного производства и более эффективной автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением целеуказания, что значительно уменьшает временной интервал нахождения боевой машины на огневой позиции и повышает ее живучесть в условиях современного боя.

Примечательно, что впервые направляющие трубы для реактивной системы залпового огня, изготовленные по разработанной в ОАО «ВОЛАТАВТО» технологии, были испытаны в июле 2020 года.


Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ

Реактивная система сможет использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО «Град», но и 122- мм реактивные снаряды, модернизированные на РПУП «Завод точной электромеханики».

На VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», проходившем 22−28 августа 2020 года в Подмосковье (г. Кубинка), ОАО «ВОЛАТАВТО» впервые продемонстрировало макет боевой машины РСЗО «Шквал».

 
 
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В ходе стрельбовых испытаний были проведены проверки всех систем боевой машины и подтверждены заданные характеристики.
 
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