Неуклюжесть - это признак болезни? Невролог рассказывает, почему возникают проблемы с координацией

Источник материала: Tut.by

Постоянные задевания углов в квартире, удары о мебель, расстановку которой знаешь наизусть, спотыкания на ровном месте — все это может указывать на проблемы со здоровьем? Врач-невролог Юлия Ерохова объясняет, почему неуклюжесть и нарушение координации — это не одно и то же.



Юлия ЕроховаВрач-невролог первой категории медицинского центра «Кравира»

— Для нормальной координации движений необходима целостность:

мозжечка и его связей;

чувствительности, с помощью которой происходит ориентация положения конечностей в пространстве;

вестибулярного аппарата, воспринимающего импульсы при изменении равновесия тела и положения его в пространстве.

При поражении этих систем может возникать не только нарушение координации и утрата способности стоять и ходить, но и дрожание конечностей, отсутствие содружественной деятельности мышц. В такой ситуации характерны более размашистые движения, замедленная слоговая речь, ритмичные подергивания глазных яблок, изменение почерка.

При этом бытовую неуклюжесть нельзя считать признаком нарушения координации: это скорее особенность психомоторного развития, заложенная еще в детстве.

А вот если в повседневной жизни стали часто появляться такие ситуации, как невозможность продеть нитку в иголку, падение посуды из рук, изменение почерка, нежелание передвигаться пешком из-за страха падений, то стоит обратиться за медицинской помощью. В первую очередь к неврологу, а дальше уже специалист проверит, связаны ли изменения с нервной системой.



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Проблемы с координацией могут быть спровоцированы нарушением мозгового кровообращения, инфекционными заболеваниями, интоксикационным воздействием отравляющих веществ (в первую очередь алкоголя), онкологическими заболеваниями, травматическими повреждениями, гормональными изменениями и наследственно обусловленными патологиями.

Как координация меняется с возрастом?

— Дети взрослеют, и их нервная система претерпевает изменения. По мере созревания структур головного мозга постепенно исчезают все непроизвольные движения, ребенок начинает сидеть, стоять, ходить, подносить ложку ко рту, зашнуровывать ботинки, играть с мелкими игрушками. Активное развитие мозжечка завершается к семи годам. Однако в пожилом возрасте (по критериям ВОЗ, это 60−75 лет) головной мозг также изменяется: наблюдаются некоторое снижение массы мозга за счет гипотрофии серого и белого веществ, утрата количества нейронов в базальных ганглиях, мозжечке, спинном мозге.