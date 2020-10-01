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В России начался выпуск модернизированного внедорожника Kia Mohave

01.10.2020 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Kia сообщила о начале производства на калининградском предприятии «Автотор» модернизированного рамного внедорожника Mohave.


Модель, продажи которой в Корее начались еще осенью прошлого года, собирают на «Автоторе» крупноузловым способом (SKD) из готовых машинокомплектов, то есть степень локализации у Mohave минимальная. С обновлением Mohave стал немного крупнее (длина 4,93 м) прежней версии, получил более современную внешность, целиком измененный интерьер и улучшенное оснащение, в частности фирменный комплекс систем активной безопасности и помощи водителю Drive Wise.


Среди прочих особенностей — подключаемый полный привод, раздаточная коробка с понижающей передачей, возможность выбора режимов для движения по различным покрытиям (Terrain Mode) и электронно-управляемая блокировка дифференциала. На российском рынке обновленный Mohave будет предлагаться с трехлитровым дизельным V6 (249 л. с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Более подробная информация о Mohave российской сборки, включая комплектации и стоимость, появится ближе к моменту начала продаж, который намечен на четвертый квартал текущего года.

 
 
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Компания Kia сообщила о начале производства на калининградском предприятии «Автотор» модернизированного рамного внедорожника Mohave.
 
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