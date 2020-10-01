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В России начался выпуск модернизированного внедорожника Kia Mohave
Источник материала: Tut.by
Компания Kia сообщила о начале производства на калининградском предприятии «Автотор» модернизированного рамного внедорожника Mohave.
Модель, продажи которой в Корее начались еще
Среди прочих особенностей — подключаемый полный привод, раздаточная коробка с понижающей передачей, возможность выбора режимов для движения по различным покрытиям (Terrain Mode) и электронно-управляемая блокировка дифференциала. На российском рынке обновленный Mohave будет предлагаться с трехлитровым дизельным V6 (249 л. с.) в паре с 8-ступенчатым «автоматом».
Более подробная информация о Mohave российской сборки, включая комплектации и стоимость, появится ближе к моменту начала продаж, который намечен на четвертый квартал текущего года.
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Компания Kia сообщила о начале производства на калининградском предприятии «Автотор» модернизированного рамного внедорожника Mohave.
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