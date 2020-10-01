Как простые белорусы поддерживают арестованную Елену Левченко

Источник материала: Tut.by

Арест известной белорусской баскетболистки Елены Левченко на 15 суток не прошел мимо не только профессиональных спортсменов (белорусских и зарубежных), но и простых белорусов. Приводим несколько примеров народного творчества.



На одном из минских домов. Фото: «Трибуна»



Минск. Военный городок в Уручье. Фото: «Белсат»



На одной из гродненских спортивных площадок. Фото: «Белсат»



Мурал в Минске. Фото: «Трибуна»