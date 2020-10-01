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Как простые белорусы поддерживают арестованную Елену Левченко
Источник материала: Tut.by
Арест известной белорусской баскетболистки Елены Левченко на 15 суток не прошел мимо не только профессиональных спортсменов (белорусских и зарубежных), но и простых белорусов. Приводим несколько примеров народного творчества.
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