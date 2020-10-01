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Посетитель магазина в Быхове украл пожертвования для монастыря – видео

01.10.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Посетитель магазина в Быхове вынес урну с пожертвованиями и скрылся, об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале.  

© CC0 / Pixabay
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Инцидент случился днем 28 сентября в одном из городских магазинов. В райотдел милиции позвонила продавец и сообщила об ограблении. Она рассказала, что мужчина, игнорируя стоящих рядом покупателей, нагло забрал со стола урну для пожертвований, которая принадлежит Барколабовскому Свято-Вознесенскому женскому монастырю и ушел. Остановить его женщина не успела.

В течение часа сотрудники милиции нашли похитителя – им оказался ранее судимый 30-летний быховчанин. По данным МВД, он недавно вышел из тюрьмы, на работу не устроился. На 50 рублей, которые он нашел в урне, мужчина купил спиртное, закуску и сигареты.

Следователи дали правовую оценку его действиям, возбуждено уголовное дело за грабеж. Согласно статье 206 УК РБ, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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Теги: Минск
 
 
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Мужчину не смутили покупатели и продавцы, находящиеся в помещении - он открыто вынес урну и скрылся, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
 
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