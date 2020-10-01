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Ждать похолодания? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

01.10.2020 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Теплая с дождями и грозами погода ожидается в Беларуси в конце недели, такой прогноз сделали в Белгидрометцентре.

"В пятницу 2 октября территория страны будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине республики скажется влияние фронтальных разделов", - рассказали синоптики.

© CC0 / Pixabay/Bob_Dmyt
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Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ожидается восточный, юго-восточный умеренный ветер, днем в отдельных районах - порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью может держаться в районе +6..+12°С, днем воздух прогреется до +13..+19°С.

В субботу погодные условия в республике будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ветер - юго-восточный умеренный, днем - порывистый. В ночные часы столбик термометра покажет от +8°С до +13°С, в середине дня потеплеет до +13..+20°С, по югу - до +22°С.

"В воскресенье 4 октября на территорию страны ожидается поступление влажных и неустойчивых воздушных масс с южных широт, днем по западу скажется влияние фронтального раздела", - отметили в Белгидрометцентре.

Сохранится облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем прогремят грозы. Ожидается юго-восточный порывистый ветер, днем местами - сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит +8..+15°С, в дневные часы столбик термометра поднимется от +16°С до +23°С, местами - до +25°С.

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Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в республике будут формировать фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы с южных широт.
 
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