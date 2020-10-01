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Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 1 октября 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.6 рублей, курс продажи доллара 2.604 – 2.65. Евро можно было продать в диапазоне 2.99 – 3.051 рублей, купить – 3.054 – 3.11.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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1 октября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.6019, курс евро 3.0541, курс российского рубля (100 RUB)...
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