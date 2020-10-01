Доллар и евро снижается: узнайте курс валют на 1 октября 2020

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0217 рубля до 2.6019, что составило 0.83%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0374 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0186 (0.61%), на 1 октября 2020 курс составил 3.0541. По итогам месяца евро уменьшился на 0.1066 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0306 рублей (0.92%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.2213 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 67 115 700 20 746 600 29 491 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.55 – 2.6 рублей, курс продажи доллара 2.604 – 2.65. Евро можно было продать в диапазоне 2.99 – 3.051 рублей, купить – 3.054 – 3.11.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77.7 (стоимость 1 доллара равна 77.7 российских рублей),

=77.7 (стоимость 1 доллара равна 77.7 российских рублей), EUR/USD =1.174 (1 евро стоит 1.174 доллар),

=1.174 (1 евро стоит 1.174 доллар), EUR/RUB =90.95 (90.95 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .