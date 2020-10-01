Нацбанк: ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Но возвращать кредитование пока не планируется

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Вчера кредитный аукцион не проводился, потому что в системе профицит ликвидности. В ближайшую неделю мы не ожидаем снижения профицита ликвидности. Можно сказать, что ситуация с ликвидностью в банковской системе стабилизировалась», – сказал представитель пресс-службы Нацбанка.



По его словам, ключевым фактором для формирования профицита ликвидности в системе стало не то, что банки повысили депозитные ставки до уровня 17-20% годовых, ситуация с ликвидностью стабилизировалась под влиянием других факторов.

«Определяющее влияние оказали покупка Национальным банком валюты на внутреннем рынке и расходы министерства финансов», – добавили в пресс-службе.

Между тем, вопрос досрочного снятия моратория на использование постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности банков «на сегодняшний день не рассматривается», – отметили в пресс-службе.

Что это значит?