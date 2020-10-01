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Нацбанк: ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Но возвращать кредитование пока не планируется

01.10.2020 13:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Вчера кредитный аукцион не проводился, потому что в системе профицит ликвидности. В ближайшую неделю мы не ожидаем снижения профицита ликвидности. Можно сказать, что ситуация с ликвидностью в банковской системе стабилизировалась», – сказал представитель пресс-службы Нацбанка.

По его словам, ключевым фактором для формирования профицита ликвидности в системе стало не то, что банки повысили депозитные ставки до уровня 17-20% годовых, ситуация с ликвидностью стабилизировалась под влиянием других факторов.

«Определяющее влияние оказали покупка Национальным банком валюты на внутреннем рынке и расходы министерства финансов», – добавили в пресс-службе.

Между тем, вопрос досрочного снятия моратория на использование постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности банков «на сегодняшний день не рассматривается», – отметили в пресс-службе.

Что это значит?

По мнению Нацбанка ситуация с рублевой ликвидностью стабилизирована. Однако большинство граждан пока этого не заметят. Кредитование физлиц пока не восстановлено, а введенный мораторий на выдачу кредитов «овернайт» со стороны Нацбанка продолжит действовать до 13 октября.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк Беларуси 30 сентября не проводил очередной еженедельный кредитный аукцион в связи со сложившимся профицитом ликвидности в банковской системе....
 
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