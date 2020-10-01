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Нацбанк: ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Но возвращать кредитование пока не планируется
Источник материала: Myfin
«Вчера кредитный аукцион не проводился, потому что в системе профицит ликвидности. В ближайшую неделю мы не ожидаем снижения профицита ликвидности. Можно сказать, что ситуация с ликвидностью в банковской системе стабилизировалась», – сказал представитель пресс-службы Нацбанка.
По его словам, ключевым фактором для формирования профицита ликвидности в системе стало не то, что банки повысили депозитные ставки до уровня 17-20% годовых, ситуация с ликвидностью стабилизировалась под влиянием других факторов.
«Определяющее влияние оказали покупка Национальным банком валюты на внутреннем рынке и расходы министерства финансов», – добавили в пресс-службе.
Между тем, вопрос досрочного снятия моратория на использование постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности банков «на сегодняшний день не рассматривается», – отметили в пресс-службе.
Что это значит?
По мнению Нацбанка ситуация с рублевой ликвидностью стабилизирована. Однако большинство граждан пока этого не заметят. Кредитование физлиц пока не восстановлено, а введенный
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