«Как становишься преступником в 2077 году? Когда тебя ловят». Киану Ривз снялся в рекламе Cyberpunk 2077 (видео)

Источник материала: Onliner

Киану Ривз появился в новом рекламном ролике Cyberpunk 2077 для телевидения. Актер, который также появится в самой игре, бегло рассказывает о мегаполисе Найт-Сити, где происходят события киберпанк-экшена.

Голливудский актер исполнит в игре роль Джонни Сильверхенда — это бывший военный и музыкант, который будет вести темные дела с Ви, главным героем Cyberpunk 2077. Он подарит внешность и голос персонажу.

Экшен/RPG от польской студии CD Projekt RED, создателей трилогии «Ведьмак», выйдет 19 ноября в версии для компьютеров, PlayStation 4 и Xbox One . Позднее ожидается релиз Cyberpunk 2077 на стриминговом сервисе Google Stadia, а также с улучшенной графикой на PlayStation 5 и Xbox Series S/X.