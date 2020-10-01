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«Как становишься преступником в 2077 году? Когда тебя ловят». Киану Ривз снялся в рекламе Cyberpunk 2077 (видео)
Источник материала: Onliner
Киану Ривз появился в новом рекламном ролике Cyberpunk 2077 для телевидения. Актер, который также появится в самой игре, бегло рассказывает о мегаполисе Найт-Сити, где происходят события киберпанк-экшена.
Голливудский актер исполнит в игре роль Джонни Сильверхенда — это бывший военный и музыкант, который будет вести темные дела с Ви, главным героем Cyberpunk 2077. Он подарит внешность и голос персонажу.
Экшен/RPG от польской студии CD Projekt RED, создателей трилогии «Ведьмак», выйдет 19 ноября в версии для компьютеров,
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«Как становишься преступником в 2077 году? Когда тебя ловят». Киану Ривз снялся в рекламе Cyberpunk 2077 (видео)
Киану Ривз появился в новом рекламном ролике Cyberpunk 2077 для телевидения. Актер, который также появится в самой игре, бегло рассказывает о мегаполисе Найт-Сити, где...
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