Водитель Mazda столкнулась с прицепом трактора при обгоне, в ДТП погиб пассажир авто

Источник материала: Onliner

В УВД Гомельского облисполкома сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 30 сентября, около 12:35 на автодороге Р30 (Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное). Столкнулись автомобиль Mazda 323 и трактор с прицепом.

— 39-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Mazda, двигалась по автодороге Р30 со стороны города Ветка в направлении агрогородка Светиловичи. В пути следования на 32-м км автодороги начала совершать обгон попутно двигавшегося трактора с прицепом под управлением 56-летнего водителя, — сообщили в УВД.

По предварительной информации, во время маневра женщина отвлеклась от управления и совершила столкновение с прицепом трактора, в результате чего транспортное средство опрокинулось и пассажира Mazda выбросило на проезжую часть дороги.





В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, а 80-летний пассажир, который находился на заднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончался на месте происшествия.



