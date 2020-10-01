Российская версия Skoda Karoq получила мотор 1,6 MPI

Источник материала: Onliner

В России официальные дилеры Skoda начали принимать заказы на паркетник Karuq c атмосферным мотором 1,6 MPI. Это самый скромный двигатель, доступный для данной модели. Он развивает 110 л. с. и комплектуется 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — на одну ось.

Крутящий момент движка — всего 155 Н·м (пик тяги находится в районе 4 тысяч оборотов в минуту). Максимальная скорость Skoda Karuq 1,6 MPI — 183 км/ч, а разгон до сотни занимает 11,2 секунды. Такой мотор будет предложен для комплектаций Active и Ambition стоимостью 1 млн 359 тыс. рублей и 1 млн 512 тыс. рублей соответственно (17,5—19,5 тыс. долларов), уточняет «Автостат» .

В Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также двухспицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном.

В комплектации Ambition к оборудованию добавляется двухзонный климат-контроль Climatronic, кнопка бесключевого запуска двигателя Kessy Go, черные рейлинги, защита двигателя, датчик дождя, а также задние датчики парковки. Интерьер Skoda Karoq в комплектации Ambition отличается хромированными деталями. В числе опций — цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации, информационно-развлекательная система Bolero, а также камера заднего вида с омывателем.