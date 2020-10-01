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Бывший форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ателькин умер в 48-летнем возрасте

01.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ателькин умер в 48-летнем возрасте, сообщает гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

"Сегодня утром пришло грустное сообщение — не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи — таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь — таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории "Шахтера" и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", — написал Палкин в на своей странице в Facebook.

На счету Ателькина 82 гола в 265 матчах в составе "Шахтера". Нападающий играл за команду, когда в сезоне-2001/02 "Шахтер" впервые стал чемпионом Украины. Также завоевал с горняками четыре Кубка Украины, отмечает sport-express.ru.
 
 
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Бывший форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ателькин умер в 48-летнем возрасте, сообщает гендиректор "горняков" Сергей Палкин.
 
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