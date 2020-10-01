ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельщине взорвали мост

01.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В связи с аварийным состоянием движение по мосту через реку Сож на трассе М‑8/Е 95 «граница Российской Федерации — ВитебскГомель — граница Украины» для всех видов транспорта закрыли еще в августе 2018 года. В прошлом году осенью рядом с аварийным открыли новый мост.

Около трех месяцев назад начали разбирать старое сооружение: сняли пролеты непосредственно над Сожем. Теперь настала очередь сноса пролетов над берегом.

Взрывные работы проводят в два этапа. Первым делом взорвали пролеты слева по течению реки. Через несколько дней соответствующие действия проведут на правом берегу.

Для безопасности людей движение транспорта по мосту на время проведения работ остановили, а вокруг выставили два десятка постов спасателей.

Железобетонные остатки, образовавшиеся после взрыва, в ближайшее время разберут и переработают в сырье с дальнейшим использованием.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с аварийным состоянием движение по мосту через реку Сож на трассе М‑8/Е 95 «граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины» для всех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посетитель магазина в Быхове украл пожертвования для монастыря – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика