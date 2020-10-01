Сивицкий: Цели России и Запада теперь совпадают - отстранение Лукашенко от власти

– Макрон, пообещав Тихановской помочь в организации переговоров под эгидой ОБСЕ по разрешению кризиса в Беларуси, вчера пообщался по телефону с Путиным. Как вы считаете, какое истинное отношение Кремля к этой инициативе?





– Уже не секрет, что Москва и ряд западных столиц, включая Париж, Берлин и даже Вашингтон, координируют свои действия по белорусскому кризису.





Кремль сейчас, по сути, предлагает разрешить его с помощью организации двух параллельных переговорных форматов. Один из них – своеобразный нормандский формат по Беларуси с участием России, Германии и Франции.





Второй формат: в виде, если можно так выразиться, контактной группы под эгидой ОБСЕ, в котором Россия выступит своего рода гарантом и посредником в переговорах между белорусскими властями и гражданским обществом.





Можно сказать, что это своеобразная калька с трехсторонней контактной группы ОБСЕ по украинскому кризису.





Для Москвы смысл организации таких форматов переговоров заключается в том, чтобы продемонстрировать эффективность совместного с западными странами решения кризисов.





Тем более, что после президентских выборов в Беларуси конечные цели России и западных стран совпадают: организация смены режима и отстранение Лукашенко от власти.





Еще одна задача Москвы: показать, что подходы, которые закладывались Россией в переговорные форматы по Украине, не имеют двойного дна и также направлены на эффективное решение кризиса.









– Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о заговоре спецслужб США против белорусских властей и даже возможной провокации в виде убийства одного из ксендзов. Для чего делаются эти высказывания?





– Главной внешней силой, которая вмешивалась во внутренние дела Беларуси перед президентскими выборами и после, была Россия.





Делая такие заявления, в Москве стараются закамуфлировать свое вмешательство и перевести стрелки на западные страны. А также подготовить почву для более явного вмешательства после провокаций в виде операций под чужим флагом.





Очевидно, что Беларусь попала в геополитически капкан: Россия смогла добиться гарантий со стороны западных стран (Европы и США) о невмешательстве в политический кризис. Любые попытки с их стороны автоматически активируют военную опцию со стороны России и приведут к введению ее войск в Беларусь.





Эта угроза сработала и теперь западные страны приняли другое предложение России: о дипломатических переговорах по Беларуси. Можно сказать, что Москва получила карт-бланш от Запада.





Что видно и по интенсивности коммуникаций между Кремлем и западными столицами – включая отчет президента Франции Макрона перед Путиным после его общения с Тихановской.