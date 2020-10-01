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Осенняя сессия Палаты представителей начнется 2 октября

01.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 2 октября.




В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты «Об изменении Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь», «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщает БЕЛТА.
 
Cообщается, что на сегодняшний день подготовлены для рассмотрения более 30 законопроектов. 

Напомним, что после начала массовых протестов против официальных итогов президентских выборов некоторые депутаты требовали созыва внеочередной сессии Палаты представителей. Но народные избранники не посчитали нужным сделать это. Все органы власти старательно делают вид, что в стране ничего экстраординарного не происходит.
 
 
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Открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 2 октября.
 
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