ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебский облисполком официально отмежевался от листовок, распространяемых от имени Шерстнева

01.10.2020 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Неизвестные распространяют в Витебске лживые листовки от имени губернатора, об этом сегодня сообщил облисполком.


Фэйковая листовка, распространяемая в Витебске от имени Николая Шерстнева

Листовки с портретом Николая Шерстнева и гербом Витебской области появились в городе сегодня. В тесте листовки, в частности, говорится, что жизнь, здоровье и свобода наших граждан, выражающих свою гражданскую позицию, должна быть под защитой государства, а поэтому все сотрудники правоохранительных органов, выполнявшие преступные приказы, совершавшие насилие и пытки понесут уголовную ответственность.

Витебский облисполком назвал эти листовки лживыми и откровенно провокационными, а их содержание — не соответствующим действительности. По мнению властей, целью листовок является дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций.

Витебская типография также опровергла указанную на листовках информацию об их печати.

— Данные листовки не являются продукцией нашей типографии. Доказательством является следующее: выходные данные оформлены не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствует номер, который обычно присваивается каждому заказу при поступлении в типографию, а также некачественное полиграфическое исполнение, непрофессиональная верстка. Действия авторов листовок не могут не вызывать возмущения, — заявляет УПП «Витебская областная типография».

Фэйковая листовка, распространяемая в Витебске от имени Николая Шерстнева

Витебский облисполком предупреждает, цитируем, что деяния авторов, расклейщиков подобных листовок подпадают под юридическую ответственность.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные распространяют в Витебске лживые листовки от имени губернатора, об этом сегодня сообщил облисполком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как простые белорусы поддерживают арестованную Елену Левченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика