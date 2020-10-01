Сотрудницу «Народнай Волі» Анастасию Шаркевич отпустили из милиции

Сотрудницу газеты «Народная Воля» Анастасию Шаркевич отпустили из Фрунзенского РУВД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Фото: nv-online.info

«Обыск в квартире и задержание были в рамках уголовного дела о массовых беспорядках», — отмечается в сообщении.

Менеджер по рекламе «Народнай Волі» Анастасия Шаркевич была задержана сегодня утром у себя дома. У нее изъяли ноутбук и отвезли во Фрунзенское РУВД.

До прихода в газету после президентских выборов она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале «Мир».