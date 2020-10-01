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Сотрудницу «Народнай Волі» Анастасию Шаркевич отпустили из милиции

01.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудницу газеты «Народная Воля» Анастасию Шаркевич отпустили из Фрунзенского РУВД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сотрудницу «Народнай Волі» Анастасию Шаркевич отпустили из милиции
Фото: nv-online.info

«Обыск в квартире и задержание были в рамках уголовного дела о массовых беспорядках», — отмечается в сообщении.

Менеджер по рекламе «Народнай Волі» Анастасия Шаркевич была задержана сегодня утром у себя дома. У нее изъяли ноутбук и отвезли во Фрунзенское РУВД.

До прихода в газету после президентских выборов она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале «Мир».

 
 
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Сотрудницу газеты «Народная Воля» Анастасию Шаркевич отпустили из Фрунзенского РУВД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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