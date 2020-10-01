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Сотрудницу «Народнай Волі» Анастасию Шаркевич отпустили из милиции
Источник материала: Навiны
Сотрудницу газеты «Народная Воля» Анастасию Шаркевич отпустили из Фрунзенского РУВД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
«Обыск в квартире и задержание были в рамках уголовного дела о массовых беспорядках», —
Менеджер по рекламе «Народнай Волі» Анастасия Шаркевич была задержана сегодня утром у себя дома. У нее изъяли ноутбук и отвезли во Фрунзенское РУВД.
До прихода в газету после президентских выборов она работала в Белтелерадиокомпании, на СТВ и телеканале «Мир».
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Сотрудницу газеты «Народная Воля» Анастасию Шаркевич отпустили из Фрунзенского РУВД, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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