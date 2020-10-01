Ученые предупредили, чем может навредить кофе до завтрака

Источник материала: Tut.by

Для лучшего метаболического контроля после ночи без полноценного сна полезнее пить кофе после завтрака, а не до него. К такому выводу пришли в небольшом исследовании Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата (Великобритания), пишет MedicalXpress. Статья опубликована в British Journal of Nutrition.



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Для своего исследования физиологи из Университета Бата попросили 29 здоровых мужчин и женщин пройти три различных эксперимента в случайном порядке:

после нормального сна утром они пили напиток с сахаром,

после ночи плохого сна (их будили каждый час) они пили напиток с сахаром,

после ночи плохого сна (их будили каждый час) они пили крепкий черный кофе, а через полчаса напиток с сахаром.

В каждом из этих тестов у участников брали образцы крови после приема сладкого напитка, который по содержанию энергии (калориям) был сравним с обычно употребляемыми на завтрак блюдами.

В итоге ночь плохого сна сама по себе не ухудшила метаболизм. Однако крепкий черный кофе, употребляемый перед завтраком, в итоге существенно повлиял на изменение уровня глюкозы в крови. Поддерживать его в безопасном диапазоне важно для снижения риска таких состояний, как диабет и сердечные заболевания.

— Многие из нас просыпаются и, прежде чем что-то делать, утром пьют кофе, — пояснил профессор Джеймс Беттс, содиректор Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата и автор работы, — Интуитивно понятно, что, чем сильнее мы чувствуем усталость, тем крепче будет наш кофе. До сих пор у нас были ограниченные знания о том, что в этот момент происходит с нашим телом, в частности, с метаболизмом. Но теперь ясно, что контроль сахара в крови нарушается, когда первое, с чем наши тела контактируют, это кофе, особенно после ночи без полноценного сна. Мы могли бы улучшить ситуацию, сначала поев, а затем выпив кофе, если все еще чувствуем в этом потребность.