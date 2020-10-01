Участок местности «Полесский» разрешили использовать для боевых пусков и стрельб

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 354 об использовании участка местности «Полесский» для боевых пусков и стрельб. Об этом сообщает сайт Министерства обороны РБ со ссылкой на официальный интернет-портал президента .



Фото: Министерство обороны РБ / агентство «Ваяр»

Согласно этому указу Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования — ежегодно с 1 декабря по 28 февраля — участка местности «Полесский» для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов.

Дело в том, что существующие в Вооруженных силах полигоны обеспечивают стрельбы (боевые пуски) и испытания ракет на относительно небольшую дальность. А проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств связано с существенными затратами материальных и финансовых средств.

Издание указа позволило законодательно регламентировать порядок использования участка местности «Полесский» для боевых пусков и стрельб, а также испытаний отечественного ракетного вооружения и летательных аппаратов.

Документом, в частности, определяется порядок организации и проведения мероприятий по боевой подготовке, связанных с пусками ракет и боевыми стрельбами, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, проведения боевых (демонстрационных) стрельб. Устанавливаются обязанности государственных органов и организаций оборонного сектора экономики при использовании участка местности «Полесский».

Указом также установлены мероприятия по обеспечению безопасных условий и исключению негативных последствий от проведения боевых (испытательных) пусков ракет и стрельб, а также условия, при которых осуществляется возмещение виновными вреда.

Участок местности «Полесский» находится на Ольманских болотах (Столинский район, Брестская область) недалеко от границы с Украиной.