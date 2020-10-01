Белое пальто Светланы Тихановской. Стилист о том, как «тихая домохозяйка» превратилась в элегантную леди

Источник материала: Tut.by

Во время недавней встречи Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном многие женщины обратили внимание не только на сам факт важных переговоров, но и на «красивое пальто» Светланы. Екатерина Гордеева рассмотрела эволюцию образа Тихановской: от тихой домохозяйки до символа национального протеста и элегантной леди.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Политическая карьера Светланы Тихановской может напомнить обывателю захватывающий боевик. Сценарий банален: героине выпадает непосильная задача, от выполнения которой зависит будущее родной страны, свобода супруга, жизни многих людей. По закону славных голливудских фильмов у актрисы всё получится: она найдет поддержку подруг, откроет в себе силы, о которых не знала раньше. Немного переживаний — и happy end. В жизни все немного труднее.

В июне Светлана не появлялась на собственных пикетах, неумело и без всякого желания общалась со СМИ. Уже в конце июля совместно с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало она собрала самый масштабный митинг оппозиции в истории страны, а в сентябре начала открыто называть себя «избранным представителем белорусского народа».

«Золушка» от политики смогла доказать, что в современном мире есть место невероятному.

Тихановская. Начало

Пожалуй, «невероятно» — подходящее слово, чтобы описать политический рывок Тихановской. Учитывая огромное количество имиджевых просчетов, допущенных на первых этапах, карьера Светланы могла закончиться, так и не начавшись.

Первоначально образ нынешнего «символа белорусской оппозиции» был, мягко скажем, далек от идеала. Домохозяйка, безработная, «мужняя жена», которая прямо заявляет, что круг ее интересов — это быт и котлеты.



Снимок из личного профиля Светланы на фейсбуке

В интервью «Белсату» на вопрос журналиста, принято ли в семье Тихановских запрещать что-то друг другу, женщина ответила: «А я ничего особо и не хочу. Что мне запрещать — в магазин выйти или котлет нажарить?».

Неловкие фразы, скомканные выступления перед СМИ, явная недоработка стиля, демонстрировали ее несостоятельность как потенциального лидера. Единственным, что подкупало, была искренность и открытость.

«Я сделала это ради него. Я была уверена, что меня не зарегистрируют, но я хотя бы проявлю солидарность с мужем, покажу, что не опустила руки. Двое товарищей Сергея привели меня к зданию ЦИК, а меня на самом деле трясло в тот момент…» — комментировала свое выдвижение девушка.

Светлана подчеркивала, что не стремится к власти, а то, что она вмиг обрела статус «основного конкурента» Лукашенко — это просто дело случая. Такая открытость впоследствии уведет Тихановскую от возможного политического краха. Но это будет позже.



Скриншот из интервью Светланы Тихановской для BBC

В момент регистрации Тихановской помог так называемый «принцип первоочередности» — информация, поступившая электорату первой, с большой долей вероятности будет воспринимается им как истинная. Благодаря этому принципу в сознании людей формируется мнение, которое позднее трудно подкорректировать.

К человеку приклеивают ярлык, и зритель запоминает готовый образ. Многочисленные повторы щемящей сердце истории только усилили эффект. Благодаря тиражированию истории Светланы в СМИ и социальных сетях за ней прочно закрепился образ политика «из любви». Тихановскую заметили, но ее ресурсов для большой гонки не хватало.

Эпоха триумвирата

Сегодня можно лишь наблюдать, как обыкновенная женщина на ура справляется с крайне необычным испытанием. Тихановская быстро учится, уже не допускает грубых ляпов в прессе и на встречах держится увереннее, чем раньше.

Светлана начала раскрываться как публичный деятель благодаря усилиям объединенного штаба: девушке сделали первую имиджевую фотосессию, с ней начал работать тренер по ораторскому мастерству .



Афиша ТВ-эфира Светланы Тихановской. Источник фото: сообщество «Страна для жизни»

Колесникова и Цепкало, сопровождавшие Тихановскую во время публичных выступлений, вовремя переводили на себя внимание общественности и СМИ, давая новоиспеченному политику возможность освоиться в непривычной роли. Втроем девушки смогли достучаться до белорусов и мотивировали их активнее проявлять гражданскую позицию.

Под влиянием штаба речь Тихановской становится более структурной. Появляются правильные паузы и интонационные акценты. Меняется и стиль.

На смену невзрачным блузкам а-ля «я у мамы отличница» пришли костюмы-оверсайз и смелое сочетание кроссовок с деловыми брюками.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В этот период появляется знаменитый бежевый костюм, который до сих пор часто мелькает на экранах.



Фото: Вадим Замировский

Тренер Тихановской по ораторскому мастерству отмечает: «Светлана часто спрашивала у коллег по штабу, как она выглядит со стороны: «Разве, когда я так делаю, это выглядит нормально, по-человечески? Мне кажется, нет».

Стремление сохранить индивидуальность оказалось верным. О прошлых промахах теперь легче говорить с легкой долей самоиронии: «Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — сказала на митинге Тихановская.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, пресловутая история о котлетах перестала раздражать электорат и стала вызывать легкую улыбку. В понимании людей окончательно сформировался простой и понятный каждому образ жены и матери, вынужденной бороться за свободу близких.

В этот период Тихановская отказывается казаться тем, кем не является — профессиональным политиком. На сложные вопросы о геополитических раскладах и реформе экономики она честно отвечала, что она не эксперт в этих сферах и ее главная задача — обеспечение новых, честных выборов и передача власти легитимному президенту.

Цель образа — шаг в будущее

Серьезное испытание выпало Тихановской из-за вынужденной эмиграции. Находясь в здании ЦИК, Светлана записывает видео, в котором говорит, что покидает страну.

Другому оппозиционному деятелю было бы сложно объяснить электорату, что он бежал не ради шкурных интересов. Светлане вынужденный побег простили практически моментально. Образ искренней и беззащитной женщины сыграл на руку. Ее открытость, прошлые заявления «я — мать, а не профессиональный политик» погасили волну разочарования.

Кстати, слабость — то качество, о котором часто говорил Александр Лукашенко — главный оппонент Тихановской на выборах. Во время общения с прессой он то и дело обозначал себя как «гаранта стабильности в стране», а Светлану как «девочку, которую жалко» .

Такой метод контрастов и противопоставлений часто используют СМИ для усиления эффекта идеи, которую нужно навязать читателю или зрителю. Слабый политик противопоставляется сильному, надежный — новичку. Но если использовать этот инструмент сегодня и рассмотреть позы, в которых сидят Светлана и Александр на встречах с первыми лицами государств, выводы о том, кто чувствует себя не слишком уверенно и уютно, на мой взгляд, будут неоднозначными.



Фото: t.me/pulpervoi



Фото: t.me/pulpervoi

После отъезда из Беларуси Тихановская активно встречается с послами и парламентариями разных западных стран, ведет переговоры с европейскими лидерами и главами МИД. Как заявляет политик: «Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна всё больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества».



Фото: Reuters

Тихановская понимает, что внешность женщин-политиков находится под пристальным вниманием общественности. Сейчас она выстраивает новый — мягкий, спокойный, интеллигентный образ. В ее гардеробе появилось несколько неплохих костюмов и отличное пальто.



Фото: Reuters

Комплект, который был выбран для встречи с Макроном, показывает, что Тихановская умеет играть по правилам: высота каблука около 5 см и длина платья четко вписываются в критерии дресс-кода Business Best. Именно этот дресс-код используют первые лица государств на важных встречах и переговорах.

При этом в комплекте есть элемент новизны и «делового бунтарства». Пальто-оверсайз не часто встретишь на политиках. Округлый силуэт делает образ мягким, спокойным и женственным — не подходящим для властных кругов. Думаю, такой образ был выбран не случайно. Он подчеркивает, что Светлана не рвется во власть, а, скорее, с достоинством выполняет роль «переговорщика от белорусского народа».

Повседневные образы по направленности мало отличаются от деловых: Светлана выбирает оверсайз, спокойные тона и едва заметный макияж.

По-видимому, Тихановская всё еще находится в поиске своего уникального стиля. Из-за этого мы периодически наблюдаем заметные промахи: общую неухоженность, проблемы с прической.

Зато риторика Светланы изменилась сильно. Высказывания стали жесткими. Формулировки — однозначными: «Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь».

Особенно заметен контраст между тем, что было, и тем, что есть, в видео и публичных выступлениях. Сравните эти ролики, записанные с разницей в пару месяцев.

Призыв к главам государств Евросоюза:

Одно из первых интервью:

Но самое удивительное в кампании Тихановской — то, как вслед за лидером (а иногда и раньше него) в условии дефолта законности и вопреки тотальному контролю меняется белорусское общество. Народ доказывает, что готов видеть в качестве лидера женщину. Пусть всего на полгода: за этот срок точно нельзя разучиться готовить вкусные котлеты.

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