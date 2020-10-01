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2 октября начнет работу сессия нижней палаты парламента
01.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
Планируется принять около 30 законопроектов.
Открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 2 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".
Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах".
По мере готовности другие законопроекты также будут предлагаться для рассмотрения депутатами, пишет
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Планируется принять около 30 законопроектов.
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