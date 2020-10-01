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2 октября начнет работу сессия нижней палаты парламента

01.10.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

Планируется принять около 30 законопроектов.

Открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 2 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах".

По мере готовности другие законопроекты также будут предлагаться для рассмотрения депутатами, пишет Белта.

 
 
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Планируется принять около 30 законопроектов.
 
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