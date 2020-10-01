Максим и Илья хотят защищать людей, а Леша – говорить правду. Маленькие беларусы рассказали о своих мечтах

Источник материала: KYKY

За это лето в Беларуси появилось много людей, которые подарили всей нации надежду и веру в справедливость. И их имена знают не только взрослые, но и дети.

На ютуб-канале TUT.by появилось трогательное видео, которое порталу прислали читатели – с маленькими беларусами. Дети, держа в руках фото политических заключенных и тех, кому удалось избежать тюрьмы, рассказывают, о чем они мечтают и кем хотят стать, когда вырастут.



Витя говорит, что хочет, чтобы беларусы поверили в себя, Маша называет себя невероятной, Вероника мечтает о милиции, которая защищает людей, а не бьет их на улице, а Сергей – чтобы наша страна была для жизни.