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МВД сообщило о задержании одного из организаторов преступлений в сфере автолизинга (видео)

01.10.2020 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В марте МВД сообщало о раскрытии преступной схемы в сфере автолизинга. Тогда задержали одного из организаторов преступления, 41-летнего россиянина, и двоих белорусов. Сегодня в министерстве сообщили о том, что в конце сентября Минск посетил еще один организатор мошенничества из России: 33-летнего мужчину тоже задержали.

— Преступный квартет действовал слаженно: россияне связывались с белорусами, а те находили подставных лиц среди соотечественников, готовых заключать от своего имени формальные договоры лизинга транспорта. За такую услугу люди-«вешалки» получали гонорар до 500 долларов, — рассказали в МВД. — Злоумышленники обещали им вовремя платить по договору, а если этого сделать не удастся, у лизингодателя могут лишь забрать машину — то есть для формального участника сделка окажется без последствий.

В ГУБОПиК отметили, что продавцы иномарок также являлись подставными и состояли в сговоре с организаторами схемы, что в итоге позволяло тем оставаться и с деньгами, и с автомобилем. Транспорт, к слову, перегоняли в Россию и там продавали.

— Кроме того, у подозреваемых была еще одна схема. Они оформляли на белорусов договоры длительной аренды автомобилей, которые затем также продавали в России. В некоторых случаях под залог прокатных авто участники преступной группы брали кредит, заранее не собираясь его возвращать, — добавили в Министерстве внутренних дел. — При использовании обеих схем платежи за пропавшие машины ложились на доверчивых белорусов, которые клюнули на разовый гонорар.

Подозреваемые старались «покупать» в лизинг и арендовать авто люксовых брендов стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Максимальный ущерб от пропажи одной из машин лизингодатель оценил в 130 тысяч долларов с учетом неоплаченных процентов. Всего от преступной деятельности аферистов пострадали около 10 предпринимателей-автопрокатчиков и лизинговых фирм. В схеме фигурирует более двадцати автомобилей, общая стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов.

— Оперативники нашли и изъяли в России несколько машин. Сейчас проводятся необходимые процедуры по возвращению транспорта в Беларусь, — добавили в МВД. — По уголовному делу за мошенничество в особо крупном размере обоим фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению других эпизодов и участников преступной деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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В марте МВД сообщало о раскрытии преступной схемы в сфере автолизинга. Тогда задержали одного из организаторов преступления, 41-летнего россиянина, и двоих...
 
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