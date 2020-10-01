Компания A1 обновила и расширила возможности линейки тарифных планов «Комби» для новых и действующих абонентов домашнего интернета и телевидения.





Теперь клиенты могут сами выбирать, каким из тарифов мобильной связи они хотят пользоваться без абонентской платы: к уже существующему тарифу «Без Лимита» добавлены два не менее популярных тарифа «Комфорт S» и «Комфорт M».

Линейка «Комби» — это комплексные тарифные планы для семей и отдельных пользователей, включающие в себя домашний интернет, телевидение и мобильную связь от А1, а также оборудование в виде ТВ-приставок и двухдиапазонных Wi-Fi роутеров.

Тарифы линейки «Комби» от А1 скомпонованы таким образом, что пользователи могут сами выбирать необходимый им комплект услуг и оборудования. При этом к каждому тарифу предлагается использование до трех SIM-карт на самых популярных тарифах мобильной связи и интернета без абонентской платы или по специальной цене.

Так, учитывая свои потребности, абоненты домашнего интернета и телевидения линейки «Комби» могут выбрать то, что нужно именно им: безлимитный мобильный интернет на полной скорости на тарифном плане « Без Лимита » или безлимитные звонки внутри сети и мобильный интернет на « Комфорт S » и « Комфорт M ».

При подключении на самый популярный тариф «Комби Супер» абоненты получают возможность создать у себя домашнюю Wi-Fi сеть на скорости до 100 Мбит/с, используя при этом двухдиапазонный Wi-Fi роутер, предоставляемый бесплатно, смотреть более 140 популярных белорусских, российских и международных ТВ-каналов видеосервиса VOKA, а также подключить до трех SIM-карт, одна из которых с тарифом «Без Лимита» или «Комфорт М» без абонентской платы!

Итого за все перечисленные услуги и оборудование абоненты «Комби Супер» первые 12 месяцев будут платить всего 29,90 рубля в месяц. Также на тарифе доступно добавление второй SIM-карты для членов семьи или друзей с тарифом «Без Лимита» или «Комфорт М» и абонентской платой всего 9,90 рубля в месяц, а также третьей с теми же тарифами на выбор и абонентской платой 14,90 рубля в месяц.

Если абонент мобильной связи, пользующийся тарифами «Комфорт S», «Комфорт М» или «Без Лимита», подключает тарифный план «Комби Супер» — абонентская плата на его мобильном тарифе обнуляется на весь период пользования услугами «Комби».

При этом если абонент уже обслуживатся на «Комби», то для назначения доступной скидки либо полного обнуления абонентской платы ему необходимо перейти либо подключиться на тариф «Комфорт S», «Комфорт М» или «Без Лимита» в Личном кабинете либо приложении «Мой А1».

С подробным наполнением тарифов линейки «Комби» можно ознакомиться в таблице ниже:

домашний интернет тарифный план «Комби Супер» «Комби Стандарт» «Комби Старт» «Комби Соло» Скорость, Мбит/с 100 70 50 10 90+ ТВ-каналов, руб./мес. - + 4,90 - 140+ ТВ-каналов, руб./мес. + 2,90 7,90 - ТВ-приставка 2 2 1 - Акционная абонентская плата первые 12 мес., руб./мес. 29,90 19,90 17,90 10,90 мобильная связь 0 руб./мес. «Без Лимита»; «Комфорт М» «Комфорт S» - - 9,90 руб./мес. «Без Лимита»; «Комфорт М» «Без Лимита»; «Комфорт М» «Комфорт S»; «Комфорт М» «Комфорт S» 14,90 руб./мес. «Без Лимита»; «Комфорт М» «Без Лимита»; «Комфорт М» «Без Лимита»; «Комфорт М» «Комфорт М»

Подключиться на один из тарифных планов линейки «Комби» могут как новые, так и действующие абоненты.

Новым абонентам для подключения необходимо оставить заявку на internet.A1.by , по телефону 150 (совершив звонок, следует выбрать «1» и далее нажать «2») в магазинах А1 или дилерских салонах, включая салоны «На связи», «Связной», «Евросеть» и «Алло!». Для действующих абонентов фиксированной связи доступна возможность перейти на тарифный план с помощью личного кабинета , в магазине А1 или в салонах дилеров.

Управление услугами домашнего интернета и мобильной связи доступно через Личные кабинеты пользователя, а также приложение «Мой A1».