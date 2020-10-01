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Вильнюсский университет предоставит белорусским студентам специальные стипендии

01.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вильнюсский университет готов поддержать белорусских студентов специальными стипендиями. Соответствующую декларацию ректор университета профессор Римвидас Петраускас вручил 1 октября в Вильнюсе Светлане Тихановской, сообщает ее пресс-служба.

Вильнюсский университет предоставит белорусским студентам специальные стипендии
Фото: provilnius.com

Руководитель литовского вуза выразил солидарность с белорусским народом и отметил, что ценностями Вильнюсского университета «всегда были академическая свобода, доверие, толерантность, инновационность и открытость новым идеям».

Светлана Тихановская поблагодарила ректора, университет и литовский народ за готовность помочь. «Это хорошая новость, что белорусы могут продолжать обучение в то время, как наша страна пребывает в политическом кризисе. Получать образование европейского образца сейчас очень важно, ведь сегодняшние студенты — это одна из главных сил новой Беларуси, в которой мы все хотим жить», — отметила она.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, процесс предоставления стипендии Вильнюсского университета запущен и уже есть студенты, которые подали на нее заявки.

Вильнюсский университет — старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Литвы, крупный научный центр. Вуз состоит из 12 факультетов, 7 институтов с правами факультетов, 4 межфакультетских центров образования и науки, а также старейшей в Литве библиотеки, ботанического сада, музея университета и других неакадемических подразделений.

На март 2020 года в вузе числилось 20 тысяч студентов, докторантов, резидентов и слушателей, а также почти три тысячи педагогов и исследователей.

В 2020 году Вильнюсский университет вошел в 500 лучших вузов мира в глобальном рейтинге QS World University Rankings.

 
Теги: Новости
 
 
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Вильнюсский университет готов поддержать белорусских студентов специальными стипендиями. Соответствующую декларацию ректор университета профессор Римвидас...
 
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