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Соболенко уверенно обыграла россиянку Касаткину на «Ролан Гаррос»

01.10.2020 15:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной во втором раунде «Ролан Гаррос» — 7:6, 6:0.

Матч начался для Арины непросто: в первой партии она уступала россиянке 2:4, а при счете 5:6 россиянка подавал на сет. Но Соболенко смогла переломить ход матча, что сильно ударило по Касаткиной.


Фото: twitter.com/adelaidetennis

Вторая партия прошла с ощутимым преимуществом Арины. Она не отдала сопернице ни одного гейма и выиграла матч со счетом 7:6, 6:0.

В третьем раунде Соболенко сыграет с победителем матча между Онс Жабер и Нао Хибино.

Отметим, что Арина — единственная белоруска, продолжающая борьба на «Ролан Гаррос».


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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной во втором раунде «Ролан Гаррос» - 7:6, 6:0.
 
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