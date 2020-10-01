Соболенко уверенно обыграла россиянку Касаткину на «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Дарьи Касаткиной во втором раунде «Ролан Гаррос» — 7:6, 6:0.

Матч начался для Арины непросто: в первой партии она уступала россиянке 2:4, а при счете 5:6 россиянка подавал на сет. Но Соболенко смогла переломить ход матча, что сильно ударило по Касаткиной.



Фото: twitter.com/adelaidetennis

Вторая партия прошла с ощутимым преимуществом Арины. Она не отдала сопернице ни одного гейма и выиграла матч со счетом 7:6, 6:0.

В третьем раунде Соболенко сыграет с победителем матча между Онс Жабер и Нао Хибино.

Отметим, что Арина — единственная белоруска, продолжающая борьба на «Ролан Гаррос».



Parimatch — технологическая компания, флагман в индустрии беттинга в Беларуси — гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств .