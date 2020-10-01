Источник назвал время выхода новых «народных» смартфонов Xiaomi - Redmi Note 10

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к анонсу и началу продаж новых смартфонов серии Redmi Note 10. Об этом со ссылкой на топ-менеджера компании в китайской соцсети пишет издание Gizchina .





Скорее всего, производитель захочет представить устройства до 11 ноября — тогда в Китае стартует сезон скидок и распродаж. Очевидно, что для компании было бы выгодно успеть анонсировать и начать продавать гаджеты немного заранее, чтобы предложить их покупателям в «горячий» сезон.

Сколько именно смартфонов Redmi Note 10 покажет Xiaomi, пока неизвестно. Зато понятно, что как минимум одна из версий получит батарею на 4820 мАч и процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Вероятно, можно рассчитывать и на 5G-модуль (как минимум в Pro-модификации). По неподтвержденным данным, девайс могут оснастить и процессором MediaTek Dimensity 820 — аналогичным или даже чуть лучшим по производительности вариантом.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi: