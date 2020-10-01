Ущерб - около 500 тысяч долларов: задержан еще один организатор мошенничества в сфере автолизинга

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали еще одного организатора мошенничества в сфере автолизинга, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, в марте милиция раскрыла преступную схему в сфере автолизинга. Тогда задержали 41-летнего россиянина и двоих 35-летних белорусов. А в конце сентября Минск посетил еще один организатор мошенничества из России — 33-летнего мужчину тоже задержали.

В своей схеме они использовали подставных лиц, с которыми заключались договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными руководителями фирм в сфере проката иномарок, которые якобы хотят расширить свой автопарк. Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар (до 500 долларов) и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей.

В последующем лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов машин. Как выяснилось, они также являлись подставными лицами, на которых техника регистрировалась лишь формально. Таким образом, подозреваемые завладевали деньгами лизингодателей и оставались с автомобилями.

Кроме того, у подозреваемых была еще одна схема. Они оформляли на белорусов договоры длительной аренды автомобилей, которые затем также продавали в России. В некоторых случаях под залог прокатных авто участники преступной группы брали кредит, заранее не собираясь его возвращать.

Подозреваемые старались «покупать» в лизинг и арендовать авто люксовых брендов стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Максимальный ущерб от пропажи одной из машин лизингодатель оценил в 130 тысяч долларов с учетом неоплаченных процентов. Всего от преступной деятельности аферистов пострадали около 10 автопрокатчиков и лизинговых фирм. В схеме фигурирует более двадцати автомобилей, общая стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов.

Оперативники нашли и изъяли в России несколько машин. Сейчас проводятся необходимые процедуры по возвращению транспорта в Беларусь.

По уголовному делу за мошенничество в особо крупном размере фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.