Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2»

Источник материала: Ежедневник

фото: u-f.ru

Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода.

Датский регулятор выдал Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны, передает РБК со ссылкой на сообщение Датского энергетического агентства.



Таким образом, просьба оператора «Северного поток — 2» от 18 ноября прошлого года удовлетворена. Отмечается также, что выдача разрешения связана с многочисленными условиями, которые должны гарантировать безопасность работу трубопровода.



«Мы продолжаем рассматривать различные варианты возобновления укладки газопровода в Дании и сообщим о наших планах своевременно», — сообщили в Nord Stream 2.



«Северный поток-2» - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Укладку труб планировалось завершить не позднее IV квартала 2019 года. Процесс затормозился из-за позиции Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою экономическую зону. В декабре 2019 года строительство подводного трубопровода, при готовности в 93,5 %, было приостановлено в связи с санкциями США.

В результате санкций против российских газопроводов швейцарская компания «Allseas» вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой трубопровода[. По состоянию на 23 декабря строительство газопровода было завершено на 93,5%. Завершение строительства собственными силами для затруднено в связи с техническими возможностями российских судов.

По заявлениям официальных представителей России и Германии, проект является чисто экономическим и «абсолютно деполитизированным». Однако в то же время высказываются мнения, что одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину.