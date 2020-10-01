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Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2»
01.10.2020 15:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: u-f.ru
Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода.
Датский регулятор выдал Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны, передает
Укладку труб планировалось завершить не позднее IV квартала 2019 года. Процесс затормозился из-за позиции Дании, не дававшей разрешения на прокладку трубопровода через свою экономическую зону. В декабре 2019 года строительство подводного трубопровода, при готовности в 93,5 %, было приостановлено в связи с санкциями США.
В результате санкций против российских газопроводов швейцарская компания «Allseas» вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой трубопровода[. По состоянию на 23 декабря строительство газопровода было завершено на 93,5%. Завершение строительства собственными силами для затруднено в связи с техническими возможностями российских судов.
По заявлениям официальных представителей России и Германии, проект является чисто экономическим и «абсолютно деполитизированным». Однако в то же время высказываются мнения, что одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину.
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Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода.
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