БМЗ не продлил трудовой договор работнику, который участвовал в забастовке и получил за это «сутки»

Источник материала: Tut.by

Слесарю-ремонтнику БМЗ Виталию Савельеву, которому суд дал 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, не продлевают трудовой договор, сообщает БелаПАН. Мужчина проработал на заводе 20 лет.





29 сентября Виталий Савельев получил уведомление, что с ним не будет продлен трудовой договор — с 4 ноября.

Рабочий на заводе трудится 20 лет, по его словам, на предприятии внедрили его рационализаторское предложение, которое помогло сэкономить значительные деньги.

У него двое детей, одна девочка имеет инвалидность.

Виталий Савельев не состоит в провластном профсоюзе и надеется на правовую помощь независимого профсоюза.

Что произошло?

14 августа рабочие БМЗ, возмущенные фактами насилия силовиков после выборов, собрались у завода на митинг. К ним вышла администрация предприятия и города, приехал даже губернатор Гомельщины Геннадий Соловей, пообещавший разобраться со всеми фактами злоупотребления силой.





— Тогда же со стороны администрации завода прозвучали такие слова: если коллектив предприятия соберет 2/3 подписей за стачку, забастовка будет законной, — рассказывал бригадир завода Сергей. — Активисты принялись собирать подписи. Некоторые мастера препятствовали этому и даже рвали подписные листы с уже собранными подписями. Но некоторые управленцы среднего звена и представители официальных профсоюзов, наоборот, помогали в сборе. 14 августа на митинг выносилась звукоусиливающая аппаратура, и он прошел вполне легально. На это же собравшиеся люди рассчитывали и 17 августа. Но все пошло по-другому.

Тогда возмущенные рабочие стали заходить на территорию предприятия через транспортную проходную № 2. По словам свидетелей, администрация не препятствовала этому и даже дала указание поднять шлагбаум и разрешить тем, кто является работником предприятия, пройти на территорию.

Затем одной из машин-«скреповозов», подвозящих лом металла, было заблокировано движение транспорта внутри предприятия. Все три сталеплавильные печи были остановлены. При этом, по словам участников стачки, они сами не знают, кто это сделал. Но это была не аварийная остановка, безусловно, нанесшая бы серьезный ущерб, а технологическое прекращение работы. Печи были переведены в режим ожидания и после 17.00 снова начали работать.

Однако уже в сентябре на заводе вышло распоряжение о полном лишении стимулирующих выплат 12 человек, которые участвовали в попытке забастовки.

Милиция же расценила собрание с руководством завода как несанкционированное массовое мероприятие — и составила протоколы. Уже как минимум два работника завода — Виталий Савельев и Сергей Куроленя — наказаны арестом на 12 суток.





В суде Савельев пояснял , что он не мог оставаться равнодушным к грубым нарушениям законности, имевшим место 9−12 августа. Случаев, когда силовики в его городе задерживали и избивали невинных людей, говорит Виталий, много — и это глубоко возмутило рабочих, которые не могли не высказать по этому поводу свою позицию.

Несмотря на то, что арест в 12 суток Савельеву был назначен 23 сентября, он пока не отправился его отбывать — есть время на обжалование приговора.