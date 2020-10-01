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Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только

01.10.2020 15:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Мадриде сдаются в аренду тысячи квартир, и, чтобы выделиться в ряду себе подобных, их владельцы идут на разные ухищрения. Почему бы, например, не оформить жилье исключительно в розовом цвете? Эта «трешка» определенно запомнится всем надолго.

Квартира предназначена для краткосрочной аренды туристами. В Мадриде предложение на этом рынке максимально широкое, и для любого арендодателя принципиально важным становится вопрос привлечения внимания потенциального клиента. Специалисты бюро Patricia Bustos Studio решили проблему, использовав для всех элементов интерьера 12 оттенков розового цвета. Теперь апартаменты буквально бросаются в глаза.

Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только

Квартира располагается в самом центре испанской столицы недалеко от площади Пуэрта-дель-Соль в здании 1950-х годов. Изначально она была двухкомнатной, но, чтобы увеличить количество гостей, владельцы приняли решение разделить имеющиеся 55 кв. м на три комнаты — две спальни (с отдельными ванными) и гостиную-столовую, которая также может трансформироваться в спальню. Имеется и кухня, единственное помещение в оформлении которого встречаются иные цвета: оттенки синего и золотой.

Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только
Двенадцать оттенков розового. Эффектная «трешка» для приезжих принцесс и не только

 
 
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В Мадриде сдаются в аренду тысячи квартир, и, чтобы выделиться в ряду себе подобных, их владельцы идут на разные ухищрения. Почему бы, например, не оформить жилье...
 
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