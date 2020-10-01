СМИ: Apple выпустит пять моделей нового iPhone, а не четыре

Источник материала: Onliner

Apple в следующем месяце представит новые iPhone. Предполагалось, что их будет четыре основные модели, однако, по некоторым данным, компания запустит пятую. Это якобы будет мобильник начального уровня, который окажется внизу иерархии свежих iPhone. Его иногда (слухи о большем, нежели четыре, количестве iPhone 2020 гуляют с прошлого года) называют iPhone 12 mini.

По данным источников WinFuture в торговой сети, базовая модель получит 64 ГБ встроенной памяти, также Apple выпустит модификации со 128 и 256 ГБ. Это отличается от старших моделей: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться в модификациях 128/256/512 ГБ встроенной памяти.

Другой информации об условном iPhone 12 mini на данный момент нет.