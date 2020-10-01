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СМИ: Apple выпустит пять моделей нового iPhone, а не четыре
Источник материала: Onliner
Apple в следующем месяце представит новые iPhone. Предполагалось, что их будет четыре основные модели, однако, по некоторым данным, компания запустит пятую. Это якобы будет мобильник начального уровня, который окажется внизу иерархии свежих iPhone. Его иногда (слухи о большем, нежели четыре, количестве iPhone 2020 гуляют с прошлого года) называют iPhone 12 mini.
По
Другой информации об условном iPhone 12 mini на данный момент нет.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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Apple в следующем месяце представит новые iPhone. Предполагалось, что их будет четыре основные модели, однако, по некоторым данным, компания запустит пятую. Это якобы...
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