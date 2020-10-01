ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Apple выпустит пять моделей нового iPhone, а не четыре

01.10.2020 15:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Apple в следующем месяце представит новые iPhone. Предполагалось, что их будет четыре основные модели, однако, по некоторым данным, компания запустит пятую. Это якобы будет мобильник начального уровня, который окажется внизу иерархии свежих iPhone. Его иногда (слухи о большем, нежели четыре, количестве iPhone 2020 гуляют с прошлого года) называют iPhone 12 mini.

По данным источников WinFuture в торговой сети, базовая модель получит 64 ГБ встроенной памяти, также Apple выпустит модификации со 128 и 256 ГБ. Это отличается от старших моделей: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться в модификациях 128/256/512 ГБ встроенной памяти.

Другой информации об условном iPhone 12 mini на данный момент нет.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
42 отзыва
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1900 р.
46 предложений
Смартфоны Apple в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple в следующем месяце представит новые iPhone. Предполагалось, что их будет четыре основные модели, однако, по некоторым данным, компания запустит пятую. Это якобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
БМЗ не продлил трудовой договор работнику, который участвовал в забастовке и получил за это «сутки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика