Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта farmandfleet.com

Михаил Лазарев из Львова начал бизнес, уже находясь на пенсии. Мужчина открыл собственную ферму — ЧП «Шиншилла», на которой жило более 400 зверьков, а клиентами стали покупатели не только из Украины, но и из стран Европы, США и Канады. Сейчас Михаил уже завершил бизнес, но охотно консультирует начинающих предпринимателей. О том, как начал бизнес, даже не зная, кто такие шиншиллы, и сумел вырастить его до крупнейшего производства в Украине, Михаил рассказал в материале.

Бизнес на неведомых зверушках: «За шубу из таких "мышей" любая женщина душу продаст»

— В советские годы я был военным. После Академии тыла и транспорта продолжил службу, дорос до подполковника, но затем в 1990 году был уволен по состоянию здоровья.

Я оказался без работы в те годы, когда не было уверенности даже в том, что завтра тебе будет что есть. Пенсия — всего $ 7! За плечами — семья, которую нужно кормить и одевать. Вокруг растерянные и напуганные люди — настало время, когда нужно было отвечать за себя самому.

На постсоветском пространстве бушевал экономический кризис и вместе с тем понемногу начинала формироваться рыночная экономика.

Я брался за любую работу, чтобы добыть хоть какие-то деньги и продукты — был дворником, водил такси. Но понимал, что это временно. Здоровье не позволяло устроиться на физически тяжелую работу. Поэтому я, как и многие в тот период, решил стать «челноком». Вместе с приятелем Ярославом мы возили в Польшу спирт.

Одна из покупательниц скоро стала относиться к нам по-дружески. И в беседе рассказала о знакомом, который зарабатывал разведением шиншилл. Я тогда даже не знал, что это за живность такая.

Посмотрел — мышь какая-то. Кому они нужны? Тогда приятельница сказала: «Ты что, за шубу из таких “мышей” любая женщина душу продаст». Покупательница познакомила нас с поляком, который разводчил шиншилл, а тот — с предпринимателем из Германии, у которого была целая шиншилловая ферма SWOS. Немец оказался предприимчивым: сразу предложил нам купить у него несколько зверьков и заняться разведением. Причем он же и обязался выкупать у нас шкурки. Мы с приятелем тут же согласились. Но… нужно было найти деньги.



Михаил Лазарев. Фото из архива

Чтобы купить всего 5 шиншилл у немца, требовалось $ 3000. У нас таких денег не было, сумма казалась просто неподъемной. Мы 4 дня торговали спиртом в Польше и смогли выручить только $ 30. Поэтому о том, чтобы заработать эту сумму в обозримом будущем, не шло и речи.

Я вернулся в Украину. Пошел по знакомым и занял денег под проценты — все равно не хватало. Друзья мою инициативу не особенно поддерживали. Они все сомневались и говорили: «А вдруг ты купишь больных шиншилл, и они все передохнут за неделю?» Но я был готов рискнуть и взять ответственность за свой выбор.

Пришлось заложить гараж. В итоге я собрал сумму на 2,5 шиншиллы. Такую же долю раздобыл мой знакомый.

Мы заплатили немцу — и в декабре 1993 года пять зверьков прибыли во Львов. Мы оба понятия не имели, что с ними делать, чтобы они выжили и нормально росли. Кое-что нам рассказал немецкий партнер, но все остальное пришлось разведывать самостоятельно. Обошли несколько городских библиотек, чтобы найти информацию о шиншиллах и тех условиях, которые им нужны.

В содержании и уходе шиншиллы довольно неприхотливые. Корм для одного зверька на полгода обходится всего в $ 5. Держать можно в обычной клетке — такие продают в зоомагазинах по цене около $ 20.

Мы с приятелем заботились о шиншиллах и делали все, чтобы они чувствовали себя хорошо. Только в благоприятных условиях они могли давать потомство. А ведь именно это и было главной целью. К счастью, зверькам у нас понравилось, и в марте 1994 года родился первый шиншилленок.

Реклама и поиск клиентов: «Книги стали моими рекламными буклетами»

Сначала нашим единственным покупателем был немецкий партнер. Найти клиентов в Украине или других странах постсоветского пространства было сложно. Как и мы в свое время, большинство ничего не знало о шиншиллах. Да и население было бедным, мало кто был готов тратиться на шубу.

Мы с партнером немного разочаровались. Продажи живых шиншилл, на которые мы рассчитывали в большей степени, шли плохо. Стало понятно, что нашему бизнесу нужна реклама. Я связался с журналистом из львовской газеты и рассказал ему о том, чем занимаюсь. Тот сказал, что история интересная, и он готов опубликовать ее бесплатно. Интерес материал вызвал, но клиентов нам не привел.

Тогда я решил применить нестандартный подход. Подумал, что нужно написать грамотное руководство по содержанию и разведению шиншил. Рассудил так: раз информацию так сложно найти, такая книга определенно будет востребованна. Я сам сел и написал ее за несколько недель, а в 1998 году издал небольшим тиражом. Но не стал отдавать книги на реализацию в магазины. Вместо этого дал в газету объявление с предложением сотрудничества в шиншилловом бизнесе. Желающим я предлагал прислать на мой адрес обычный пустой конверт с обратным адресом. И в ответ на такие письма высылал людям свои книги с подробным руководством по разведению шиншилл.



Партнер Михаила — Ярослав Снилик. Фото gazeta.ua

На самом деле в книге, помимо практической информации для заводчиков, я постарался сформулировать мотивирующий предпринимателей посыл. Идея была в том, чтобы показать: разведение шиншилл — это тоже производство товара, причем востребованного на рынке, а такой бизнес — рентабелен. План состоял в том, чтобы привлечь к сотрудничеству людей, которые сразу будут понимать, что именно им предстоит делать и сколько они могут на этом заработать.

За несколько лет я разослал 10 тысяч книг. И, по моим подсчетам, примерно каждый 50-й человек стал впоследствии нашим клиентом и начал разводить шиншилл. Тогда же, в 1998 году, мы запустили интернет-сайт нашей фермы. Это было редкостью для того времени, так как Интернет и компьютеры еще не были широко распространены. Поначалу сайт не приносил ничего, но со временем на электронную почту стало приходить по два-три письма в день — все от заинтересованных клиентов. Например, в 1999 году нам написал представитель Копенгагенского пушного аукциона и предложил сотрудничество. Мы были партнерами на протяжении 7 лет.

Появились и другие клиенты — из Украины, России и других стран СНГ. К нам обращались как производители меховых изделий, так и обычные заводчики, которые тоже хотели начать бизнес в этой сфере.

Мечта о бизнесе «полного цикла»: «Ветеринары лечили шиншилл как кроликов — пришлось обучать»

Когда клиентская база расширилась, мы начали работать над созданием и совершенствованием инфраструктуры бизнеса. Если в Европе все процессы уже были отлажены, то в Украине нам только предстояло их выстроить. Мы купили в Германии специальные машинки для выделки шкурок, нашли поставщиков корма, вложили деньги в обучение сотрудников, которые заботились о зверьках.



Партнер Михаила — Ярослав Снилик. Фото: chinchilla.lviv.ua

Главной сложностью стало обслуживание в ветеринарных клиниках. В Украине врачи впадали в ступор, увидев шиншиллу. Предлагали лечить их как кроликов. Но мы уже понимали, что такой подход, без учета особенностей животного, ни к чему хорошему не приведет. Поэтому мы также отправили на обучение ветеринарного врача, чтобы он мог оказывать квалифицированную помощь. Начали привозить специальные витамины для зверьков.

В итоге, помимо уже развитого бизнеса по разведению шиншилл и продаже шкурок, мы стали еще основателями и владельцами всей необходимой инфраструктуры. Поэтому все те люди, которые покупали у нас шиншилл для разведения, приносили нам прибыль еще долгое время: обращались за кормом, за помощью ветеринаров, за выделкой и сбытом шкурок за границу, если не находили покупателей в Украине.





Помимо разведения шиншилл для меховых изделий я решил заняться продажей зверьков в качестве домашних животных. Стоимость — от $ 20 до $ 600, в зависимости от окраса. Поэтому шиншилл в качестве питомцев покупают нечасто — это дорогие животные.

У нас была попытка шить изделия из меха шиншилл, чтобы масштабировать бизнес до «полного цикла». Мы отшили пробную партию в коллаборации с украинским модельером и отправили их на выставку в Киев. Но публика восприняла модели неоднозначно.

Цена шокировала больше, чем красота изделий. Вдобавок всю коллекцию украли. Мы оценили результат и тихо свернули пошив, как мы тогда думали, до лучших времен, но, как оказалось, — навсегда.

В 2009 году мы с партнером разошлись. Но оба продолжили разведение шиншилл.

А потом начались сложные политические процессы, которые сильно повлияли на работу со многими партнерами. Например, во время военных конфликтов в Украине мы прекратили сотрудничество с одним из ключевых клиентов — Ленинградским пушным аукционом. Из-за этого пришлось свернуть и процесс выделки шкурок.

Думаю, мне до конца так и не удалось выстроить бизнес «полного цикла». От выделки пришлось отказаться, производство меховых изделий не пошло. Я сам уже глубоко на пенсии. Поэтому постепенно пришел к мысли, что пора давать дорогу молодым.

Из собственников — в советчики: «Скоро именно в Восточную Европу будут ехать за мехом»

В 2017 я завершил свою деятельность в качестве шиншилловода-предпринимателя. На тот момент на ферме жило порядка 400 шиншилл. Цена каждой из них — от $ 100 до $ 200 в зависимости от окраса. Каждый месяц к нам обращалось 10–15 клиентов — производители меховых изделий и заводчики шиншилл, которые в дальнейшем также планировали разведение. Основная часть клиентов — из Украины и стран СНГ. Но были и заказы из Западной Европы, США и Канады.

При этом ко мне все еще обращаются за консультациями и советами молодые предприниматели и заводчики шиншилл. Приглашают на профильные выставки.



Встреча с президентом меховой Канадской корпорации Brent Poley. Фото из архива

Когда ко мне приходят начинающие заводчики, я всегда стараюсь дать им несколько советов, чтобы они не набивали шишки на своем опыте. Например, я обычно рекомендую:

Обращать внимание на качество зверя. Одного слова «шиншилла» — мало. Поищите информацию о том, какие шкурки на рынке сейчас востребованы, а затем сопоставьте с тем, что вам предлагают купить

Прежде чем купить шиншилл, съездите хотя бы на 2–3 фермы и послушайте, какие преимущества зверьков вам будут рекламировать. Сравните обещания с информацией, которая доступна в интернете, проверьте отзывы по компании и только потом принимайте решение, кто будет вашим поставщиком

Посмотрите, что уже делают и предлагают конкуренты. Подумайте, чем вы будете лучше. Если найдете минимум три причины — стоит попробовать.

Я уверен, что шиншилловодство — все еще перспективное направление, т. к. вижу, что в будущем именно украинские и другие восточноевропейские производители займут на мировом рынке лидирующие позиции.

Почему я так думаю? Сейчас крупнейшие поставщики меха шиншиллы — страны Западной Европы. Но в этих странах общественность сильно давит на таких производителей — защитники животных напирают и заставляют закрывать пушные фермы. Производителей становится меньше, а те, кто продолжает работать, вынуждены вносить серьезные изменения в процессы, которые влекут за собой издержки, причем часто довольно высокие. У покупателей меха шиншиллы появляется понимание, что им дешевле работать с поставщиками, например, из Украины или стран СНГ, чем с европейскими компаниями.

Думаю, широкие масштабы эта тенденция приобретет в ближайшие 5–7 лет. Это будет благоприятное время для развития бизнесов на разведении пушных зверей, не только шиншилл. Общественность на постсоветском пространстве пока не так активна в вопросах защиты животных — очень уж много у нас других насущных проблем. А фермы будут создавать рабочие места для людей — эту ценность придется признать и с ней считаться.

Я уверен, что уже в ближайшие 5–7 лет настанет время, когда будут говорить, что украинская шиншилла — прекрасного качества. И именно к нам будут ехать за мехом. Рад, что приложил к этому руку в свое время.

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