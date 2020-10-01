Бобруйский кожкомбинат может объявить себя банкротом

5 октября на «Бобруйском кожевенном комбинате» пройдет внеочередное общее собрание акционеров. На повестке будет рассмотрен вопрос о подаче заявления в экономический суд «О признании ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» экономически несостоятельным (банкротом)», сообщается на сайте предприятия.





На данный момент комментарии от руководства Кожкомбината получить не удалось.





Напомним, проблемы на предприятии начались весной 2018 года. В мае того года, в отношении директор предприятия Михаила Кунца управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля были возбуждены сразу два уголовных дела: за превышение служебных полномочий и злоупотребление властью и служебными полномочиями.





Директор предприятия с 36-летним руководящим стажем тогда открыто заявлял о своей невиновности.





В июле 2019 года уголовное преследование Михаила Кунца было прекращено в связи с несовершением преступлений и отсутствием в действиях бывшего директора составов преступлений. К сожалению, Михаил Иванович до этого не дожил, 30 января 2019-го он скончался.





С 6 августа 2018 года по 17 февраля 2020 года предприятие возглавляла Лариса Чиж, которая до этого работала на предприятии в разных должностях около 30 лет. С марта 2020 года предприятием стал руководить бывший замглавы администрации Ленинского района – Игорь Сысой.







